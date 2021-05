Diretta Cagliari Atalanta Primavera/ Streaming video tv: la Dea risale la corrente

DIRETTA CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA: LA DEA IN RIPRESA

Cagliari Atalanta Primavera sarà in diretta alle ore 10:30 di sabato 8 maggio: la partita è valida per la 22^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021. Per gli isolani la stagione si è aperta i modo complicato: appena 3 punti di vantaggio sulla posizione che porterebbe a disputare il playout per non retrocedere, un netto passo indietro rispetto all’anno scorso ma è anche vero che con una vittoria, questa mattina, verrebbe dimezzato il margine dalla quota playoff visto che proprio la Dea occupa il sesto posto.

Un’Atalanta che però appare in ripresa: partita male, in maniera incredibile parlando della squadra bicampione d’Italia in carica, ha dato una svolta ai suoi risultati e nell’ultimo impegno ha rifilato un poker al Bologna, certificando ancora che qualità e grande livello non le mancano di certo, ma vanno solo confermati. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Cagliari Atalanta Primavera, e nel frattempo possiamo fare una valutazione sulle probabili formazioni.

DIRETTA CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Atalanta Primavera sarà garantita da Sportitalia, emittente che si occupa delle partite del campionato 1: in questo caso nessun appuntamento sul digitale terrestre, ma come sempre ci sarà la possibilità di seguire il match attraverso i servizi di diretta streaming video. Utilizzando dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone si potrà dunque installare l’APP Sportitalia oppure visitare direttamente, e senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale www.sportitalia.com che trasmette tutti match del campionato Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA

Modulo 4-2-3-1 per Alessandro Agostini, che in Cagliari Atalanta Primavera potrebbe rilanciare Degosus sulla trequarti con la conferma di Delpupo e Matteo Tramoni, mentre la prima punta uscirebbe dal ballottaggio tra Contini e Luvumbo. In porta andrà Ciocci, poi linea difensiva con Iovu e Palomba con Boccia e Michelotti a occuparsi delle corsie esterne; in mezzo al campo questa potrebbe essere la partita giusta per vedere la coppia formata da Schirru e Kourfalidis. Massimo Brambilla, a caccia di conferme, punterà sull’albero di Natale con Cortinovis e Oliveri a supporto di Rosa (o Italeng), con Gyabuaa e Alassane Sidibe sulle mezzali in accompagnamento a Zuccon, che ancora una volta dovrebbe essere il regista. Kobacki spera in un posto nel reparto avanzato, come lui De Nipoti; invariata la difesa che avrà in Scanagatta e Scalvini i centrali davanti a Dajcar, e in Ghislandi e Ruggeri i due laterali bassi.



