Diretta Cagliari Atalanta/ Streaming video tv: Mazzarri rischia tutto con Gasperini

DIRETTA CAGLIARI ATALANTA: GLI ALLENATORI

Situazioni radicalmente diverse per i due allenatori che saranno protagonisti della diretta di Cagliari Atalanta, cioè naturalmente Walter Mazzarri e Gian Piero Gasperini. Il tecnico toscano è arrivato in Sardegna in corsa, ma non è riuscito a dare la svolta al pessimo (finora) campionato del Cagliari, di conseguenza ecco che sembra clamorosamente già in bilico anche la posizione di Mazzarri: serve una scossa ma non sarà per niente facile voltare pagina proprio contro l’Atalanta, che lontano da Bergamo è una macchina da guerra.

Gasperini in questo campionato sta faticando a trovare la continuità, ma i problemi sono quasi tutti in casa: nelle partite in trasferta infatti i nerazzurri hanno raccolto finora quattro vittorie e un pareggio in cinque partite e cercheranno di tornare a casa ancora una volta con il bottino pieno per consolidare la posizione in zona Champions League. Mazzarri però non sarà d’accordo, perché si gioca tanto stasera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CAGLIARI ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Atalanta sarà disponibile su Sky Sport, perché questa sarà una delle tre partite visibili anche sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà disponibile anche tramite Sky Go oltre che naturalmente DAZN, che trasmette tutti gli incontri.

TESTA A TESTA

Per la diretta di Cagliari Atalanta, bella sfida nella 12^ giornata della Serie A, tocca ora approfondire il discorso riguardante anche lo storico dell’incontro. I dati a nostra disposizione in tal senso non mancano: dal 1932 a oggi possiamo leggere di ben 79 precedenti ufficiali, segnati tra i due club pure in occasione del primo e secondo campionato nazionale, come anche in Coppa Italia. Il bilancio che ne ricaviamo pesa notevolmente in favore della Dea, che nello scontro ha fatto suoi 37 successi: solo 27 le vittorie dei sardi e 15 i pareggi realizzato.

Se vediamo lo storico recente del match Cagliari Atalanta, il trend non cambia: negli ultimi 10 precedenti ufficiali, segnati di fatto dal 2017 a oggi, emergono infatti ben sette vittorie dei bergamaschi (i cui ben 4 di fila negli ultimi 4 incontri) e solo tre affermazioni dei rossoblu, i quali pure non vincono in casa contro la Dea dal 20 maggio 2018. (agg Michela Colombo)

MAZZARRI ALL’ULTIMA SPIAGGIA!

Cagliari Atalanta, in diretta dallo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, sabato 6 novembre 2021, come anticipo di prima serata della dodicesima giornata di Serie A. Si scontreranno nella diretta di Cagliari Atalanta due formazioni con situazioni decisamente diverse, come la classifica ci indica in modo molto chiaro: per i padroni di casa sardi, reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Bologna, c’è un tristissimo ultimo posto con soli 6 punti. Anche l’arrivo di Walter Mazzarri finora non ha sortito effetti, serve al più presto una svolta anche se oggi l’avversaria sarà tra le più temibili.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini arriva dal pareggio per 2-2 contro la Lazio e dal medesimo risultato anche in Champions League contro il Manchester United, anche se una volta con rimonta nei minuti di recupero a favore e l’altra contro. I nerazzurri hanno 19 punti, sono in piena lotta per la qualificazione Champions e tra l’altro in trasferta vanno fortissimo, avendo ottenuto 13 punti lontano da Bergamo. Quali risposte arriveranno stasera? Ce lo dirà Cagliari Atalanta…

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ATALANTA

Analizziamo adesso le probabili formazioni di Cagliari Atalanta, caratterizzate da un discreto numero di infortunati per entrambe le squadre. Walter Mazzarri dovrebbe optare per un modulo 4-4-2 con Zappa, Godin, Carboni e Lykogiannis nella difesa a quattro davanti al portiere Cragno; altra linea a quattro pure a centrocampo, con Nandez, Marin, Strootman e Deiola da destra a sinistra; infine Pavoletti e Joao Pedro a formare la coppia d’attacco.

La risposta dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini dovrebbe concretizzarsi in un modulo 3-4-2-1: Musso in porta; Paolino, Demiral e il rientrante Djimsiti possibili titolari davanti a lui; a centrocampo da destra a sinistra Maehle, Freuler, De Roon e Zappacosta; nel reparto offensivo invece i favoriti per partire dal primo minuto sono Malinovskyi ed Ilicic alle spalle di Zapata.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Cagliari Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono senza dubbio favoriti: il segno 2 infatti è quotato a 1,55. Si sale poi a quota 4,50 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 1 per la vittoria del Cagliari.



