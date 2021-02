Diretta Cagliari Atalanta/ Streaming video tv: sardi con l’acqua alla gola (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI ATALANTA: LA DEA VUOLE RISCATTO

Cagliari Atalanta, in diretta dalla Sardegna Arena, si gioca alle ore 15:00 di domenica 14 febbraio: siamo arrivati alla 22^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021, e la partita rappresenta un’occasione per entrambe di risalire la corrente. A dire il vero la Dea ci arriva con l’entusiasmo della finale di Coppa Italia conquistata sul Napoli, ma in questo torneo le cose non stanno andando nel migliore dei modi: sabato scorso la squadra si è fatta rimontare dal Torino un 3-0 che aveva maturato nel solo primo tempo, e si sta staccando dalla zona che qualifica alla prossima Champions League.

Sta ancora peggio il Cagliari, sprofondato in zona retrocessione: dopo sei sconfitte consecutive gli isolani si sono fatti beffare dal Sassuolo per poi perdere sul campo della Lazio, e adesso hanno la necessità impellente di fare punti per uscire dai guai ed evitare una caduta in Serie B che sarebbe clamorosa. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Cagliari Atalanta; aspettando che la partita prenda il via possiamo anche fare una rapida analisi sui temi principali che sono legati al pomeriggio, iniziando come sempre dall’analisi delle scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA CAGLIARI ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Atalanta sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati a questa emittente potranno dunque accedere ai canali del decoder per seguire questa partita di Serie A e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito senza costi aggiuntivi a tutti i clienti. Basterà dotarsi di dispositivi come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go per avere accesso in mobilità a tutta la programmazione dei canali qui contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ATALANTA

Continuano i problemi per Eusebio Di Francesco, che anche in Cagliari Atalanta ha una lunga lista di infortunati: vi si potrebbe aggiungere Lykogiannis, dunque a sinistra spazio a Tripaldelli o al nuovo arrivato Asamoah, in un 3-4-2-1 che davanti a Cragno confermerà l’assetto con Rugani, Godin e Walukiewicz prevedendo come sempre Zappa a giocare sulla corsia destra. Avremo poi una mediana con Razvan Marin a dettare i tempi supportato da Nandez; fa un passo avanti Nainggolan che appoggia Joao Pedro sulla trequarti, davanti Giovanni Simeone appare favorito su Pavoletti.

Nell’Atalanta è squalificato Toloi: c’è allora Palomino che completa la difesa con Djimsiti e Cristian Romero, a protezione di Gollini. Torna a disposizione Maehle che avrà la maglia a destra per l’indisponibilità di Hateboer, a sinistra c’è Gosens mentre in mezzo può stavolta riposare De Roon, il che porterebbe a un ballottaggio tra Pessina e Pasalic per affiancare Freuler. Nel reparto offensivo i principali candidati sono Malinovskyi, Ilicic e Duvan Zapata ma qui non mancano le alternative, tra cui il nuovo arrivato Kovalenko che potrebbe avere un cameo nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tracciare un pronostico su Cagliari Atalanta possiamo farci aiutare dalle quote fornite dall’agenzia Snai: vediamo allora che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 6,50 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 1,45 volte l’importo investito. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, permette una vincita che ammonta a 4,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA