Diretta/ Cagliari Atalanta streaming video tv: sfida play off (Primavera)

DIRETTA CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA

Cagliari Atalanta, sabato 2 aprile 2022 alle ore 10.30 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valida per la 26^ giornata di Primavera 1. Sfida play off tra i sardi che hanno appena recuperato la seconda posizione, riportandosi a -7 dalla Roma capolista, e l’Atalanta che invece sta provando a riagganciare il treno della post season, con l’ultimo successo in campionato contro la Fiorentina che ha riportato i bergamaschi a -1 dal sesto posto occupato dalla Juventus.

Le due formazioni sono comunque separate solamente da 5 lunghezze in classifica, per il Cagliari si tratta senza dubbio di una stagione fin qui da incorniciare, mentre l’Atalanta pur con qualche battuta d’arresto sta confermando la tradizione che la vede costantemente al vertice con il suo settore giovanile. Nel match d’andata Atalanta vincente di misura 1-0 sui sardi, le due formazioni si sono affrontate anche in Coppa Italia, con gli orobici sempre vincenti col punteggio di 3-2.

DIRETTA CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Atalanta Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Atalanta Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: D’Aniello; Carboni, Palomba, Iovu, Astrand; Conti, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Luvumbo, Tramoni. Risponderà l’Atalanta allenata da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dejcar; Del Lungo, Ceresoli, Bernasconi, Zuccon; Giovane, Berto, Sidibe; Chiwisa, De Nipoti, Cissè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











