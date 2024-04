DIRETTA/ Cagliari Atalanta (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, match al via! (7 aprile 2024)

DIRETTA CAGLIARI ATALANTA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta della gara che vede scendere in campo Cagliari Atalanta sta per iniziare e in attesa dell’arrivo da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti. Le due formazioni si ritrovano rispettivamente al sedicesimo e sesto posto in classifica. I punti raccolti fino a questo momento dal Cagliari sono solamente 27, con due punti in più rispetto alla zona retrocessione rappresentata dall’Empoli. La squadra allenata da Claudio Ranieri ha realizzato 30 reti mentre ne ha subite 51 con il miglior marcatore che risulta essere diviso tra ben tre calciatori.

Pavoletti, Gaetano e Luvumbo hanno realizzato quattro reti in questo campionato. Dall’altra parte i bergamaschi si ritrovano al sesto posto con 50 punti ed una sfida in meno giocata. Brilla l’attacco di Gasperini con l’olandese Koopmeiners autore di ben 11 reti; seguono Lookman, Scamacca e De Ketelaere rispettivamente con 8, 7 e 6 reti in questo campionato. Ora finalmente siamo pronti a dare il via alla partita: mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, la diretta di Cagliari Atalanta sta per farci compagnia! (Marco Genduso)

CAGLIARI ATALANTA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cagliari Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Cagliari Atalanta sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

CAGLIARI ATALANTA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Cagliari Atalanta presenta due formazioni che nelle ultime tre sfide hanno regalato ben 8 gol a tutti i tifosi. Pretendo come riferimento soltanto alle ultime tre partite, solo due i successi dell’Atalanta mentre uno quello del Cagliari. Atalanta che ha avuto la meglio con il risultato di 1-2 grazie alle reti firmate da Pasalic e Zapata. Per il Cagliari rete realizzata dal brasiliano Joao Pedro.

Vittoria del Cagliari della gara di ritorno, un successo a sorpresa con la doppietta dell’uruguaiano Gaston Pereiro. Per i nerazzurri rete firmata al minuto 64 dal difensore Palomino dopo l’espulsione da parte del portiere argentino Musso. L’ultima sfida giocata tra due formazioni risulta essere quella della gara di andata. Vittoria con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Lookman e Pasalic. (Marco Genduso)

CAGLIARI ATALANTA: DEA PER LA CHAMPIONS LEAGUE!

Cagliari Atalanta, in diretta domenica 7 aprile 2024 alle ore 18.00 presso la Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari sta lottando per allontanarsi dalla zona retrocessione in questa stagione. Sotto la guida di Claudio Ranieri, il focus principale della squadra è la salvezza. Attualmente occupano il sedicesimo posto in classifica con 27 punti, con un margine di due punti sulla zona retrocessione. La squadra cerca costanza nelle prestazioni per garantirsi una tranquilla permanenza in Serie A. Nell’ultima giornata di campionato, il Cagliari ha pareggiato 1-1 in casa contro il Verona.

L’Atalanta è reduce da una sconfitta di misura sul campo della Fiorentina nella semifinale d’andata di Coppa Italia, risultato che lascia comunque ampiamente aperta la corsa alla qualificazione alla finale della competizione. In campionato però la squadra di Gasperini ha piazzato un importante colpo esterno a Napoli in chiave europea, rilanciandosi per il quinto posto, in attesa del recupero contro la Fiorentina, che grazie al ranking UEFA potrebbe spalancare quest’anno le porte della Champions League a una squadra italiana in più.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Atalanta, match che andrà in scena alla Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Claudio Ranieri schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Nandez, Gaetano; Lapadula. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Scamacca, Lookman.

CAGLIARI ATALANTA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Atalanta ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











