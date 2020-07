Diretta Cagliari Atalanta/ Streaming video tv: Zenga, difesa a pezzi (Serie A)

Cagliari Atalanta, in diretta dalla Sardegna Arena del capoluogo sardo, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 5 luglio 2020, per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Si annuncia una sfida molto interessante questo Cagliari Atalanta. Walter Zenga infatti ha rilanciato i sardi dopo un periodo complicato e con il pareggio a Bologna resta vivo l’obiettivo della qualificazione in Europa League, che per una squadra come il Cagliari sarebbe straordinario. La partita di questa sera contro l’Atalanta sarà tuttavia un banco di prova durissimo per i rossoblù sardi, perché per la Dea ormai abbiamo finito le parole. La vittoria contro il Napoli è la settima consecutiva in campionato, il quarto posto è di fatto blindato con la bellezza di nove giornate d’anticipo e ora Gian Piero Gasperini può provare a regalare a Bergamo un finale di stagione memorabile, innanzitutto in Serie A e poi naturalmente anche in Champions League, dove l’outsider Atalanta minaccia di essere una outsider rognosa per chiunque.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CAGLIARI ATALANTA

La diretta tv di Cagliari Atalanta sarà garantita questa sera in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata esclusivamente agli abbonati Sky, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ATALANTA

Avere la difesa a pezzi proprio contro il migliore attacco della Serie A: nelle probabili formazioni di Cagliari Atalanta è inevitabilmente questo il tema che affligge Walter Zenga, che si affiderà anche al giovanissimo Carboni davanti a Cragno e che aspetterà fino all’ultimo istante utile per decidere anche il modulo, in base naturalmente ai giocatori che avrà effettivamente a disposizione. Tutto molto più chiaro a centrocampo, imperniato su Nainggolan, e anche in attacco, dove Joao Pedro è chiamato ad innescare un Simeone in grande spolvero nelle ultime settimane.

Un giorno di riposo in meno per l’Atalanta, ma ormai la forza della Dea è tale per cui Gian Piero Gasperini può anche fare turnover: attenzione ad esempio a Malinovskyi, che con il Napoli era squalificato, oppure a un certo Ilicic, a sua volta in panchina giovedì. Come prima punta ballottaggio Muriel-Zapata, sulle fasce sono come al solito in tre per due maglie e in mezzo al campo possibile ballottaggio Freuler-Pasalic, con il secondo che d’altronde potrebbe anche agire più avanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Osserviamo infine che il pronostico di Cagliari Atalanta secondo le quote offerte da Snai appare nettamente in favore degli ospiti bergamaschi: il segno 2 infatti è quotato a 1,55, mentre poi si sale di parecchio già per il segno X che indica il pareggio (4,50) e fino a 5,25 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria interna del Cagliari.

