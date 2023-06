DIRETTA CAGLIARI BARI/ Video streaming tv: c’è un precedente entrato nel mito (8 giugno 2023)

DIRETTA CAGLIARI BARI: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Cagliari Bari, dobbiamo ricordare che questa partita ha una storia leggendaria, con citazione d’obbligo per la vittoria sarda per 2-0 del 12 aprile 1970 con i gol di Gigi Riva e Sergio Gori che assegnò matematicamente al Cagliari quello che ancora oggi resta l’unico scudetto della sua storia. Più in generale, i precedenti in contesti ufficiali sono 44, con un bilancio caratterizzato da ben 19 pareggi ma che vede comunque in vantaggio il Cagliari, che ha infatti colto 15 vittorie mentre sono solamente 10 i successi del Bari.

I rossoblù sardi sono di conseguenza in vantaggio anche per il numero dei gol segnati, 53 contro 45. I due precedenti più significativi per l’attualità sono tuttavia naturalmente quelli che fanno riferimento alla stagione regolare del campionato di Serie B 2022-2023 in corso, con il colpaccio per 0-1 del Bari a Cagliari il 17 settembre 2022 firmato dal gol di Cheddira al 77’ minuto e il pareggio per 1-1 nel ritorno del 18 febbraio scorso in Puglia, con i gol di Lapadula al 2’ minuto per il Cagliari e di Antenucci su rigore nel recupero per il Bari. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Bari sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato ai clienti di Sky Sport, che metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video per Cagliari Bari, che è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa riguarda le piattaforme DAZN e HelbizLive, che a loro volta garantiscono le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video per i rispettivi abbonati.

RANIERI FAVORITO?

Cagliari Bari, in diretta naturalmente dallo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 8 giugno 2023, e sarà la partita d’andata della finale dei playoff di Serie B. L’attesa è molto alta, sia perché la diretta di Cagliari Bari metterà di fronte due formazioni di eccellente tradizione nel calcio italiano sia e soprattutto perché in palio tra oggi e domenica sera ci sarà la posta più alta possibile, cioè la terza e ultima promozione disponibile per giocare in Serie A nel prossimo campionato.

In stagione regolare aveva fatto meglio il Bari e questo dettaglio potrebbe essere di fondamentale valore domenica sera, in caso di parità di risultato sulle due partite, ma per il momento ricordiamo che in semifinale il Cagliari ha avuto la meglio sul Parma con una vittoria all’andata e un pareggio al ritorno, mentre una sconfitta e una vittoria entrambe per 1-0 sono bastate al Bari per chiudere la favola del Sudtirol, proprio in virtù del piazzamento in classifica. Intanto però siamo naturalmente curiosi di scoprire che cosa succederà già stasera in Sardegna e quali risposte quindi ci darà la diretta di Cagliari Bari…

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BARI

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Cagliari Bari. Claudio Ranieri, dall’alto della sua grande esperienza, dovrebbe scegliere il modulo 4-3-1-2, con il portiere Radunovic protetto dalla difesa a quattro formata da Zappa, Dossena, Obert e Azzi; a centrocampo invece potrebbero giocare Nandez, Makoumbou e Deiola nel terzetto titolare, infine nel reparto offensivo potremmo vedere Kourfalidis come trequartista alle spalle dei due attaccanti Luvumbo e Lapadula.

Come punto di riferimento per il Bari di mister Michele Mignani proviamo invece ad indicare il modulo 4-2-3-1 che potrebbe vedere Dorval, Di Cesare, Vicari e Mazzotta nella difesa a quattro a protezione del portiere Caprile; a centrocampo ecco invece Maiello e Maita che potrebbero formare la coppia del Bari nel cuore della mediana; sulla trequarti da destra a sinistra ci aspettiamo Bellomo, Esposito in posizione centrale e Morachioli alle spalle del centravanti pugliese, che sarà naturalmente Cheddira.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte per il pronostico sulla diretta di Cagliari Bari da parte dell’agenzia Snai, che ritiene favoriti i padroni di casa rossoblù sardi. Infatti il segno 1 per la vittoria del Cagliari è quotato a 1,85, mentre per il pareggio (naturalmente segno X) si sale a quota 3,40 ed infine il segno 2 varrebbe 4,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nella vittoria del Bari.











