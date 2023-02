Diretta Cagliari Benevento/ Streaming video tv: inizia la nuova era sannita (Serie B)

DIRETTA CAGLIARI BENEVENTO: ESORDIO PER STELLONE

Cagliari Benevento, in diretta dalla Sardegna Arena alle ore 14:00 di sabato 11 febbraio, è valida per la 24^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023: una partita che all’inizio della stagione si sarebbe considerata importante per la promozione, ma che adesso è delicatissima per i sanniti che, battuti in casa dal Venezia, si trovano in zona retrocessione e hanno esonerato Fabio Cannavaro, la cui avventura sulla panchina giallorossa è davvero finita. Al suo posto ecco Roberto Stellone, già autore di una promozione ai tempi del Frosinone ma ora chiamato a qualcosa di parecchio diverso.

Diretta/ Torino Cagliari Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

Il Cagliari ha perso per la prima volta da quando lo allena Claudio Ranieri: sconfitto 2-0 a Modena, il club isolano ha perso una bella occasione per confermarsi in zona playoff e ha capito che la rincorsa alla post season sarà tutt’altro che semplice, anche se certamente gli isolani si sono già messi sulla strada giusta. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Cagliari Benevento, proviamo a fare una valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori alla Sardegna Arena, analizzando insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA/ Benevento Venezia (risultato finale 1-2): i sanniti sprofondano

DIRETTA CAGLIARI BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Benevento non dovrebbe essere garantita sui canali tradizionali della televisione satellitare, ma andare in onda sul pacchetto Calcio che richiede un abbonamento specifico – sempre con la possibilità di seguire Cagliari Benevento in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che tutti i match del campionato di Serie B sono forniti dalla piattaforma DAZN: anche in questo caso i clienti potranno seguire Cagliari Benevento in mobilità, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Cagliari Frosinone Primavera (risultato finale 1-1): tutto nel primo tempo!

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BENEVENTO

Ranieri deve rinunciare allo squalificato Rog nella diretta Cagliari Benevento: in mezzo al campo allora ci sarà uno tra Lella, Marco Mancosu e Delpupo con le ultime due scelte più offensive. Conferma per Makoumbou e Kourfalidis, sugli esterni occhio a Millico e Barreca per la sinistra (per Azzi, eventualmente), Zappa agirà a destra mentre in difesa dovrebbero essere confermati Altare, Capradossi e Alberto Dossena davanti a Radunovic. Davanti, Lapadula ci sarà; con lui Prelec o Luvumbo, ma il già citato Millico e Falco possono adattarsi a fare la seconda punta.

Da valutare la prima di Stellone sulla panchina del Benevento: possiamo pensare per ora allo stesso modulo e quindi 3-5-2, con Mattia Viviani e Schiattarella squalificati avremo un centrocampo nel quale Acampora sarà il regista stretto tra Andrés Tello e Karic (o Koutsoupias), sull’esterno destro ballottaggio El Kaouakibi-Improta con Jureskin a sinistra, poi difesa con Veseli, Tosca e Leverbe a protezione di Paleari. In attacco si possono candidare Ciano e Diego Farias; a lasciare il posto ad almeno uno di loro sarebbero Stefano Pettinari o La Gumina.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Cagliari Benevento, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per la 24^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,95 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA