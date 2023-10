Diretta Cagliari Bologna Primavera/ Risultato live, streaming video: a caccia di una spinta (1 ottobre 2023)

Cagliari Bologna, in diretta domenica 1 ottobre 2023 alle ore 13.00 presso lo Stadietto Giulini di Assemini sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Entrambe le squadre ferme a 4 punti in classifica, al confine della zona calda della graduatoria, cercano una spinta che il Cagliari ha già trovato col primo successo in campionato ottenuto contro la Fiorentina, con i sardi che poi sono riusciti, anche se solo ai tempi supplementari, a superare l’ostacolo Ascoli in Coppa Italia Primavera.

Il Bologna invece era partito con una vittoria contro il Frosinone ma ha poi raccolto solamente un altro punto, nell’ultima sfida pareggiata in casa del Verona. La Coppa Italia è stata invece amara per i felsinei, che si sono fatti sorprendere in casa e conseguentemente eliminare dalla Cremonese. Il 15 maggio scorso il Bologna ha vinto col punteggio di 1-3 l’ultima sfida disputata in casa del Cagliari nel campionato Primavera.

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Bologna Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Cagliari Bologna Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Bologna Primavera, match che andrà in scena allo Stadietto Giulini di Assemini. Per il Cagliari, Fabio Pisacane schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngan, Di Biase, Anghelè, Vacca. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Menegazzo, Hodzic, Amey, Rosetti, Ebone, Diop, Mercier, Baroncioni, Mukelenge, Byar.

CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Bologna Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











