Diretta Cagliari Bologna Primavera/ Streaming video tv: buon momento per entrambe

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA: ENTRAMBE REDUCI DA UN SUCCESSO

Cagliari Bologna Primavera, in diretta domenica 20 marzo alle ore 11:00, è valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. I sardi sono reduci dal successo casalingo conseguito nel recupero della diciannovesima giornata contro il Genoa, gara terminata con il punteggio di 2-0. Con questo risultato, la compagine allenata da Alessandro Agostini è tornata ai tre punti, che mancavano da quattro partite. Il Cagliari occupa la quarta posizione in classifica con 42 punti, gli stessi dell’Inter.

Il Bologna arriva alla sfida con il Cagliari, dopo la vittoria dell’ultima giornata con il Genoa, in cui si sono imposti di misura con il punteggio di 1-0. Per la compagine di Luca Vigiani, si è trattato del secondo successo consecutivo, dopo quello del precedente turno conseguito sulla Juventus. I rossoblù hanno allontanato le zone basse di classifica, risalendo fino all’attuale undicesimo posto, grazie ai 30 punti conquistati. La partita di andata, disputata a novembre, è terminata con la vittoria del Cagliari per 2-3.

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Bologna Primavera sarà disponibile in chiaro su SI SoloCalcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Cagliari Bologna Primavera, le quali scenderanno in campo nella venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore dei sardi, Alessandro Agostini, dovrebbe schiere la sua squadra con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione del Cagliari, in vista della gara contro il Bologna: D’Aniello; Carboni, Palomba, Iovu, Astrand; Conti, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Luvumbo, Tramoni.

Il Bologna, allenato da Luca Vigiani dovrebbe rispondere optando per il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare dei rossoblù, la quale dovrebbe scendere in campo nella trasferta contro il Cagliari: Bagnolini; Amey, Stivanello, Urbanski, Raimondo; Pagliuca, Rocchi, Pyyhtia, Motolese; Wallius Kalle, Anna.











