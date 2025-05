DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA, PUNTI IMPORTANTI

Sfida tutta rossoblu in questa 36esima giornata di campionato. La diretta Cagliari Bologna Primavera, in programma sabato 3 maggio 2025 alle ore 13:00, rappresenta un’importante spartiacque per la stagione delle due squadre. Il Cagliari è nono in classifica a 52 punti, a -4 dal Verona sesto in classifica. Dopo aver vinto la finale di Coppa Italia Primavera contro il Milan, i rossoblu hanno mantenuto l’imbattibilità in campionato battendo sia Juventus che Sassuolo, pareggiando con il Genoa.

Il Bologna, se dovesse finire oggi il campionato, disputerebbe i playout contro l’Empoli. Nelle ultime quattro partite, i felsinei hanno perso solamente con il Cesena mentre le altre gare sono state vinte con Udinese e Empoli più il pari col Lecce.

DOVE VEDERE DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Cagliari Bologna Primavera, vi basterà accendere la televisione su Sportitalia. La diretta streaming video su computer e tablet invece sarà visibile su Sky Go, applicazione scaricabile su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA

Il Cagliari Primavera giocherà con il modulo 4-5-2 con Iliev in porta, difeso da Pintus, Cogoni e Frankie. Agiranno da esterni Grandi e Langella con Balde, Liteta e Marcolini mentre in attacco ci saranno Achour e Trepy.

Il Bologna invece risponderà con l’assetto tattico 4-3-3 con Pessina in porta, protetto dal quartetto Puukko, Tomasevic, Ivanisevic e Papazov. Nella zona nevralgica del campo ecco Lai, Nordvall e Jack. In attacco Tonin, Castaldo e Menegazzo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA

La vittoria del Cagliari è offerta a 1.75 contro i 3.85 del Bologna e il segno X a 3.65. Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 1.95.

