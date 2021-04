Diretta Cagliari Bologna Primavera/ Streaming video tv: gli isolani partono favoriti

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA: PARTITA INCERTA

Cagliari Bologna Primavera, che sarà diretta dal signor Gabriele Scatena, si gioca alle ore 14:00 di mercoledì 21 aprile: la partita è valida per il recupero della 17^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021. Una sfida che al momento riguarda la parte bassa della classifica, anche se gli isolani sembrano in ripresa: dominando il match contro la Fiorentina si sono issati al decimo posto e conservano dunque le loro speranze di qualificarsi ai playoff, che sarebbe un ottimo obiettivo per questa società.

Il Bologna invece si trova tre posizioni più sotto, dopo il pareggio di sabato contro la Spal: il problema è che il tredicesimo posto significa dover giocare il playout, dunque i giovani felsinei hanno bisogno di risalire la corrente. Sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Cagliari Bologna Primavera; aspettando che le due squadre scendano in campo proviamo a vedere in che modo potrebbero essere schierate, leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Bologna Primavera sarà trasmessa da Sportitalia, il canale che si occupa integralmente – anche attraverso la sua app – del campionato degli Under 19; lo trovate al numero 60 del digitale terrestre e, in assenza di un televisore, potrete seguire questa partita anche attraverso il servizio di diretta streaming video che viene fornito dall’emittente senza costi aggiuntivi, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA

Per Cagliari Bologna Primavera, Alessandro Agostini va verso la conferma del 4-2-3-1 che ha schiantato la Fiorentina: davanti al portiere Ciocci potrebbero quindi giocare Michelotti e Boccia, con Palomba e Cusumano a fare da terzini e dare una mano ai due mediani che sarebbero Bruno Conti e Kourfalidisi, nettamente favoriti su Schirru e Kouda. Delpupo farà il trequartista stretto tra gli esterni Luvumbo e Desogus, come prima punta agirà Contini anche se Sangowski spera fino all’ultimo nella maglia. Sarà un modulo speculare quello di Luciano Zauri: Motolese e Khailoti a protezione del portiere Molla, Arnolfi e Montebugnoli a correre sulle fasce laterali, poi un settore nevralgico con Farinelli e Grieco a dare una mano a chi agirà un passo avanti, vale a dire Matias Rocchi e Rabbi come esterni alti e Mattia Pagliuca nel ruolo di trequartista, pronto ad innescare la prima punta Vergani.

