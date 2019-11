Diretta Cagliari Bologna Primavera/ Streaming video tv: isolani al vertice!

Cagliari Bologna Primavera, partita diretta dal signor Michele Di Cairano, si gioca alle ore 10:00 di domenica 24 novembre e rappresenta il primo posticipo nella nona giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Il torneo riservato alle squadre Under 19 torna dopo la sosta, che sicuramente per gli isolani non è arrivata nel momento più opportuno: il Cagliari sta letteralmente volando e con i quattro gol segnati a Pescara ha agganciato l’Atalanta al primo posto in classifica, anche se la Dea ha inflitto ai rossoblu l’unico ko stagionale (in Sardegna, nel turno precedente) e soprattutto deve recuperare una partita. Sia come sia è un periodo straordinario per un Cagliari che sta andando ben oltre le aspettative; buon rendimento anche per il Bologna, attualmente sesto e dunque virtualmente qualificato ai playoff. Anche i felsinei sono reduci da un poker, quello interno contro l’Empoli; in precedenza avevano incassato cinque gol a Torino, dunque l’andamento almeno negli ultimi turni delle due squadre è stato identico. Vediamo adesso in che modo gli allenatori potrebbero disegnare gli undici per questa partita di domenica mattina, analizzando le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Cagliari Bologna Primavera.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Bologna Primavera sarà disponibile sul canale Sportitalia, che trovate al numero 60 del vostro telecomando: come sempre questa emittente segue con grande attenzione il campionato Primavera 1. Ovviamente in assenza di un televisore sarà possibile seguire questa partita anche in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi il portale www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA

Per Cagliari Bologna Primavera Max Canzi, allenatore dei sardi, dovrebbe confermare il 4-3-2-1 visto due settimane fa: qualche modifica è possibile e in particolare cercano spazio Bruno Conti e Manca, entrambi a segno a Pescara e che potrebbero prendere il posto di Lombardi e Marigosu agendo sulla trequarti. A centrocampo invece le scelte dovrebbero restare le stesse: Matteo Cossu e Kanyamuna sulle mezzali a fare da supporto al regista e capitano Ladinetti, con una linea difensiva nella quale Porru e Nader spingeranno sulle corsie e Boccia-Carboni sarà la coppia centrale a protezione del portiere Ciocci. Il Bologna di Emanuele Troise si dispone invece con un tridente classico: sono quasi certe le maglie per Cangiano e Juwara sugli esterni, Baldursson viaggia verso la conferma da prima punta mentre a centrocampo avremo il playmaker Mazza affiancato da Grieco e Koutsoupias che occuperanno gli interni. Saputo e Portanova comandano la difesa a protezione del portiere Marconi; i terzini dovrebbero essere Lunghi e Visconti, dunque un undici che così composto sarebbe confermato rispetto alla roboante vittoria sull’Empoli.



