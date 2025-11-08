Tutte le informazioni sulla diretta Cagliari Bologna, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Una ricca storia, che di recente sorride soprattutto ai sardi, ci accompagna verso la diretta Cagliari Bologna Primavera. Per arrivare a dieci precedenti è sufficiente tornare indietro solo fino al 2021, essendo questo un appuntamento in pratica fisso per il Campionato Primavera 1. Come abbiamo accennato, in questa sfida tutta rossoblù comandano i sardi, perché il Cagliari ha vinto sei di queste dieci partite, con un solo pareggio e tre successi del Bologna per completare il quadro.

Non solo: l’ultima vittoria emiliana risale a sabato 13 maggio 2023, poi ci sono stati tre successi del Cagliari e un pareggio negli ultimi due campionati e i sardi hanno vinto entrambe le sfide della scorsa stagione, 0-1 in Emilia all’andata sabato 7 dicembre 2024 e 1-0 al ritorno in Sardegna sabato 3 maggio scorso. Stavolta invece la diretta Cagliari Bologna Primavera quale storia ci racconterà? La scriveranno i protagonisti sul campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Cagliari Bologna Primavera, come vedere la partita in streaming video

La diretta Cagliari Bologna del Campionato Primavera potrà essere seguita facilmente da tutti gli interessati che alle 11.00 si dovranno sintonizzare su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e dove la competizione viene trasmessa, in alternativa si potrà anche fare affidamento allo streaming sul sito sportitalia.it e sulla loro applicazione scaricabile gratuitamente.

Emiliani vogliono assicurarsi la salvezza

Nell’undicesima giornata del Campionato Primavera si giocherà la diretta Cagliari Bologna, una partita che mette di fronte due squadre il cui obiettivo alla fine dell’anno è riuscire ad ottenere la salvezza, i sardi però non ci si stanno neanche avvicinando visto che con i loro 7 punti sono fermi al diciannovesimo e penultimo posto che porterebbe alla retrocessione diretta, nelle ultime 5 partite hanno perso ben 3 volte e si presentano alla partita dopo una sconfitta 2-1 in casa del Cesena dove non sono mai riusciti a dare l’impressione di essere in controllo della gara e del risultato.

Gli emiliani invece stanno dando fede a quelle che sono le aspettative d’inizio stagione ovvero un percorso complicato che però sta dando i frutti e fino a questo momento sta garantendo la salvezza di una squadra che lo scorso anno ha dovuto affrontare i playout, anche loro arrivano da una sconfitta, ma lo 0-1 contro la Roma ha visto una sfida in cui sono riusciti comunque ad essere protagonisti.

Cagliari Bologna Primavera, probabili protagonisti della sfida

Entrambi gli allenatori per la diretta Cagliari Bologna del Campionato Primavera dovrebbero scegliere di adottare alcune trasformazioni alle formazioni scese in campo nell’ultima giornata, Francesco Pisano infatti nel suo classico 5-3-2 metterà Kehayov tra i pali, Grandu e Goryanov come esterni con Marini, Franke e Cogoni a completare il reparto difensivo, Malfitano, Pibiri e Sulev saranno in mezzo al campo e davanti la coppia formata da Hamdaoua e Cardu. Stefano Morrone invece schiererà il solito 4-3-1-2 con Happonen in porta, Nesi, Markovic, Tomasevic e Papazov in difesa, N’Diaye, Nordvall e Lai a centrocampo, Toroc sulla trequarti e in attacco Castaldo con Bousnina

Cagliari Bologna Primavera, possibile esito finale

La diretta Cagliari Bologna del Campionato Primavera è una partita dalla difficile lettura visto che entrambe le squadre sono in difficoltà e potrebbero cercare di portare a casa dei punti accontentandosi della vittoria piuttosto che cercare a tutti i costi di vincere, allo stesso tempo però per i sardi un pareggio darebbe poco, motivo per cui ci si può aspettare un maggiore spinta offensiva. Alla fine quindi il risultato più probabile è un pareggio ma se proprio una delle due squadre dovesse riuscire a portarsi a casa i 3 punti è più probabile che siano gli emiliani.