DIRETTA/ Cagliari Bologna video streaming tv: i precedenti del match sono 65 (Serie A, 14 gennaio 2024)

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA: I TESTA A TESTA

La diretta di Cagliari Bologna, prima dell’attuale incontro, ha visto disputare complessivamente 65 partite. La storia sorride al Bologna, che può vantare 22 vittorie su questa avversaria. Tuttavia, l’equilibrio è un elemento chiave in questo duello, poiché ci sono stati anche 22 pareggi, suggerendo una certa imprevedibilità nei risultati. D’altra parte, il Cagliari ha dimostrato di poter competere efficacemente, riuscendo a ottenere 21 vittorie nelle sfide contro il Bologna. Questo equilibrio nel numero di vittorie e pareggi riflette la natura combattuta di questo confronto nel corso degli anni.

Entrambe le squadre hanno avuto i loro momenti di successo, contribuendo a creare una rivalità intrigante. Ogni partita tra Cagliari e Bologna sembra portare con sé la possibilità di sviluppi emozionanti, considerando la storia competitiva tra le due squadre. Il prossimo incontro rappresenta quindi un capitolo aggiuntivo in questa storia calcistica, con entrambe le squadre desiderose di aggiungere un altro capitolo alla loro contesa. Gli appassionati possono aspettarsi una partita equilibrata e combattuta, con il fascino di una rivalità che si è sviluppata nel corso degli anni. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Cagliari Bologna sarà visibile – come tutta la Serie A – sulla piattaforma di streaming online di Dazn, in alternativa questa gara dovrebbe essere disponibile in coesclusiva su Sky, ma potete sempre seguire la diretta insieme alla nostra redazione senza problemi.

CAGLIARI BOLOGNA: RANIERI HA BISOGNO DI PUNTI!

La diretta di Cagliari Bologna si preannuncia molto combattuta e avvincente, con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere la vittoria oggi 14 gennaio 2024 alle ore 15.00. Il Cagliari cercherà di sfruttare il fattore campo e il supporto dei propri tifosi per ottenere una vittoria fondamentale per la propria classifica. Il Bologna, invece, cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta subita nell’ultima giornata di campionato. Il Cagliari, che attualmente occupa la sedicesima posizione in classifica, ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime dieci partite di campionato. Tuttavia, la squadra sarda ha dimostrato di avere una buona organizzazione di gioco e di saper sfruttare le occasioni create in attacco. Inoltre, il Cagliari può contare sul supporto dei propri tifosi, che saranno presenti in massa all’Unipol Domus per sostenere la squadra.

Il Bologna, invece, occupa la quinta posizione in classifica e ha ottenuto cinque vittorie nelle ultime dieci partite di campionato, ma viene da un pareggio e una sconfitta. La squadra emiliana ha dimostrato di avere una buona organizzazione di gioco e di saper sfruttare le occasioni create in attacco. Tuttavia, il Bologna ha subito una sconfitta nell’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo e cercherà di riscattarsi nella partita contro il Cagliari. La partita tra Cagliari e Bologna si preannuncia molto combattuta e avvincente, con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere la vittoria. Il Cagliari cercherà di sfruttare il fattore campo e il supporto dei propri tifosi per ottenere una vittoria fondamentale per la propria classifica, mentre il Bologna cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta subita nell’ultima giornata di campionato. Non resta che attendere il fischio d’inizio e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA: PROBABILI FORMAZIONI

Oggi al Sardegna Arena si giocherà una partita importante: la diretta di Cagliari Bologna. I padroni di casa, guidati da Ranieri, schiereranno il solito 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Viola, Petagna e Oristanio. In mezzo al campo ci sarà il ritorno di Nandez, che ha scontato la squalifica. In difesa, spazio per Goldaniga e Dossena.

Gli ospiti, allenati da Thiago Motta, risponderanno con il 4-2-3-1. In attacco, Zirkzee sarà il riferimento centrale, supportato da Orsolini, Ferguson e Ndoye. A centrocampo, Moro e Freuler avranno il compito di fare filtro e impostare l’azione. In difesa, Lucumi sarà il leader della retroguardia, affiancato da Beukema. Sugli esterni ci sarà Posh. Sarà una sfida equilibrata e combattuta, tra due squadre che vogliono riscattarsi dalle ultime sconfitte e allontanarsi dalla zona retrocessione. Chi avrà la meglio?

QUOTE CAGLIARI BOLOGNA

La diretta di Cagliari Bologna nasconde qualche quota interessante: il segno 1 viene pagato 1,9 su Eurobet mentre il segno X viene dato a 2,1 su Bet365, occhio al Bologna che se dovesse vincere prenderebbe la quota di 1,6 su Bwin.











