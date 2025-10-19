Diretta Cagliari Bologna streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la settima giornata di Serie A.

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Possiamo finalmente lasciarci catturare dalle emozioni della diretta Cagliari Bologna, che sta per farci compagnia: è una partita che in qualche modo riporta alla mente un calcio che non c’è più, quello in cui era ancora possibile che le realtà cosiddette di provincia vincessero i grandi titoli. Basti ricordare che il Bologna ha festeggiato lo scudetto nel 1964 (grazie al famoso e rimasto per ora unico spareggio, contro l’Inter) ma sei anni dopo è toccato al Cagliari, che poi ha portato più di un giocatore al Mondiale in cui l’Italia è arrivata in finale. Ebbene: oggi non sarebbe più possibile, ma possiamo aggiungere altro. In quel 1969-1970 gli isolani si cucirono il tricolore sulla maglia, ma i felsinei vinsero la Coppa Italia.

Dunque una stagione da ricordare per entrambe, se non altro poi il Bologna la Coppa l’ha vinta anche lo scorso maggio ma quello era un torneo diverso e per certi lati più affascinante. Storia a parte, adesso è il momento di giocare alla Unipol Domus e allora noi dobbiamo innanzitutto leggere le formazioni ufficiali, poi lasciar parlare il campo perché la diretta Cagliari Bologna prende il via! CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Luperto, Yerry Mina, Zappa; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Felici; Se. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, J. Miranda; Freuler, L. Ferguson; Cambiaghi, Odgaard, Bernardeschi; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

CAGLIARI BOLOGNA: PISACANE CI CREDE!

Potremmo parlare di derby rossoblu per la diretta Cagliari Bologna, che è una delle due partite in programma alle ore 15:00 di domenica 19 ottobre 2025 nel quadro della settima giornata di Serie A 2025-2026: al netto dei colori della maglia, è una sfida intrigante tra due squadre che pensano a momento a obiettivi diversi.

Il Cagliari, come noto affidato a Fabio Pisacane, non è ancora riuscito a decollare anche se in generale fa tutt’altro che male: vittorie contro Parma e Lecce prima di perdere – comprensibilmente – contro l’Inter e fermare l’Udinese al Bluenergy Stadium, la classifica e due sfide dirette molto importanti sono state vinte.

Il Bologna invece dall’inizio della stagione sta facendo benissimo al Dall’Ara (4-0 al Pisa prima della sosta) ma molto meno in trasferta dove davvero non trova il passo, comunque in termini generali possiamo dire che la squadra di Vincenzo Italiano stia confermando quelle che erano le aspettative su di lei.

Riuscirà a farlo anche oggi, in una partita delicata e in uno stadio sempre molto difficile in cui giocare? Seguiremo insieme la diretta Cagliari Bologna per scoprirlo, e intanto possiamo anche fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate da parte di entrambi gli allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BOLOGNA

Pisacane schiera il 4-3-2-1 nella diretta Cagliari Bologna, ma ha una rosa cortissima: sono davvero tanti gli infortunati in casa isolana, tra quelli più o meno gravi, in difesa ad esempio il posto di Yerry Mina lo prende Zé Pedro con Luperto al fianco, Caprile in porta e poi Palestra e Obert terzini. In mezzo al campo uno tra Deiola e Adopo per completare la linea insieme al regista Prati e a Folorunsho sul centrosinistra; Sebastiano Esposito e Felici (favorito su Luvumbo) sono i due calciatori che agiscono sulla trequarti, in attacco invece il Cagliari si dovrebbe presentare ancora con Borrelli, in gol a Udine.

Vincenzo Italiano invece ha tanti dubbi in difesa: a destra Zortea o Holm, a sinistra Juan Miranda o Lykogiannis, in mezzo due tra Lucumì, Heggem e Vitik con Skorupski in porta. Dalla cintola in su il suo Bologna sembra già più disegnato: Nikola Moro rimane il favorito per fare reparto di mezzo con Freuler, Orsolini ovviamente agirà a destra e anche Cambiaghi sull’altro versante è diventato intoccabile (in campo anche martedì sera contro Israele, sia pure per una manciata di minuti), poi la mattonella centrale se la prende Odgaard e, aspettando Immobile, Santiago Castro dovrebbe essere la prima punta titolare a scapito di Dallinga.

CAGLIARI BOLOGNA: PRONOSTICO E QUOTE

Consueto scorcio sulle quote che l’agenzia Snai propone per la diretta Cagliari Bologna, evidente come il pronostico favorisca i felsinei visto che il segno 2 che regola la loro vittoria ha un valore equivalente a 2,15 volte la giocata contro il 3,40 che è invece quanto andreste a guadagnare con il successo degli isolani (segno 1), infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.