DIRETTA/ Cagliari Bologna Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta di Cagliari Bologna Primavera, di cui possiamo analizzare le statistiche. I giovani isolani hanno perso contro l’Atalanta, interrompendo una striscia positiva di cinque partite fatte di tre vittorie e due pareggi; in precedenza il Cagliari aveva mancato la vittoria per la bellezza di 10 giornate, in generale in questo campionato la serie più lunga era stata di quattro partite – tutte vinte – tra ottobre e gennaio (con in mezzo la lunga sosta per i Mondiali), in casa abbiamo 7 vittorie per un totale di 25 punti, e attacco e difesa molto migliori rispetto a quanto accade in trasferta.

DIRETTA/ Cagliari Palermo (risultato 0-0) video streaming tv: chance per Pavoletti!

Il Bologna invece è in crisi, e adesso rischia davvero di dover giocare lo spareggio per non retrocedere: due sconfitte consecutive, quattro nelle ultime cinque, sette nelle ultime nove, l’ultima vittoria che risale al 25 febbraio e un girone di ritorno nel quale i giovani felsinei hanno raccolto la miseria di 15 punti, ma soltanto due in queste nove partite. Il grande avvio della seconda parte di stagione è insomma dimenticato, e soprattutto la classifica sta costantemente peggiorando; non ci resta che scoprire cosa succederà in campo tra pochi minuti, noi possiamo davvero metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti della partita perché la diretta di Cagliari Bologna Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA/ Diretta tv: Bove ancora titolare

CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Bologna Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio in diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cagliari Bologna, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 15.00 presso lo Stadietto Campo 1 di Assemini, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Squadre chiamate a guardarsi le spalle dopo gli ultimi risultati. Il Cagliari ha perso in casa dell’Atalanta lo scontro diretto che poteva chiudere i conti nella corsa salvezza e che ha invece ridotto da 7 a 4 i punti di vantaggio dei sardi sul quartultimo posto occupato proprio dai bergamaschi.

VIDEO/ Sassuolo Bologna (1-1) gol e highlights. Pari nel derby emiliano

39 punti per il Cagliari e 39 punti anche per il Bologna che, cadendo in casa incassando un poker contro il Sassuolo, è incappato nella quarta sconfitta nelle ultime 5 sfide disputate in campionato, ritrovandosi ora a dover gestire 4 lunghezze di vantaggio sulla zona play out. All’andata vittoria casalinga per 3-2 dei felsinei contro i sardi, ultimo precedente in casa del Cagliari datato 20 marzo 2022, 2-1 per i sardi il risultato finale in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Bologna Primavera, match che andrà in scena allo Stadietto Campo 1 di Assemini. Per il Cagliari, Matteo Battilana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ciocci, Idrissi, Veroli, Palomba, Zallu; Cavuoti, Carboni, Caddeo; Vinciguerra, Griger, Sulev. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Franzini; Mercier, Diop, Motolese; Wallius, Rosetti, Bynoe, Urbanski, Corazza; Ebone, Raimondo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI BOLOGNA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Bologna Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











© RIPRODUZIONE RISERVATA