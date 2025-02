DIRETTA CAGLIARI CESENA PRIMAVERA, SI SALVI CHI PUÒ

Due formazioni che cercano punti utili per la lotta salvezza. D’altronde la diretta Cagliari Cesena, che andrà in scena domenica 9 febbraio 2025 alle ore 11:00, vede sfidarsi la 13esima in contro la 16esima in classifica con soli tre punti di distacco in favore dei sardi.

Fantacalcio consigli per l’asta: gli attaccanti/ Grandi nomi e perle nascoste (4 febbraio 2025)

I rossoblu hanno vinto tre delle ultime sette ovvero il 2-0 contro la Fiorentina, il 3-0 alla Cremonese e il più recente 2-1 inflitto al Torino. L’ultimo match a livello cronologico invece è il 2-2 sul campo della Lazio con gol di Bolzan e Vinciguerra.

Il Cesena è reduce dall’importante 5-3 con l’Atalanta che ha fatto respirare la squadra bianconera dopo tre sconfitte di fila contro Lecce, Roma e Sassuolo. Il successo non arrivava da metà gennaio in trasferta contro l’Empoli.

Diretta/ Cagliari Lazio (risultato finale 1-2): Baroni torna quarto! (3 febbraio 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA CAGLIARI CESENA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cagliari Cesena Primavera, dovrete accendere la televisione su Sportitalia. Per quanto riguarda invece la diretta streaming potrete o accedere al sito web oppure all’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CESENA PRIMAVERA

Il Cagliari Primavera scenderà in campo con il 3-5-2 con Iliev in porta, difeso dal trio Cogoni, Soldati e Pintus. Agiranno da esterni Marini e Arba con Simonetta, Balde e Marcolini con Bolzan che farà coppia con Vinciguerra.

L’Atalanta risponderà con l’assetto tattico 5-3-2 con Zanchi tra i pali, protetto da Arrigoni, Gobbo, Ramaj, Armstrong e Ghezzi con Manzoni e Steffanoni mezzali con Bonanomi centrocampista centrale. Camara-Capac in avanti.

Calciomercato Cagliari News/ Colpo per gli isolani, ufficiale Coman! Arriva in prestito (3 febbraio 2025)