DIRETTA/ Cagliari Como video streaming tv: molti pareggi nei precedenti

DIRETTA CAGLIARI COMO: TESTA A TESTA

Il 2023 di Serie B si apre con la diretta di Cagliari Como all’Unipol Domus. Cagliari e Como, nel corso della loro storia, si sono ritrovate di fronte ben 7 volte. Il risultato più frequente è di pareggio con 3 risultati di perfetto equilibrio, sempre con lo stesso verdetto: 1-1. Le vittorie del Cagliari sono 2 ed altrettante quelle del Como. Primo scontro datato 2002, campionato di Serie B. Le due squadre si lasciano andare ad un risultato di 1-0 per il Como nel girone di andata; stesso risultato al ritorno sempre per la formazione lombarda che vince in trasferta. Per le prime vittorie del Cagliari occorre aspettare la stagione 2003-2004 con i risultati di 1-3 e 3-2 per i rossoblù.

A fine anno il Cagliari approderà in Serie A. Dal 2004 al 2015, complici gli anni in A del Cagliari, e di cadetteria e Lega Pro del Como, le due squadre non si affrontano con un silenzio che dura ben 11 anni. Nel 2015, dunque, le due squadre tornano l’una contro l’altra ed il risultato fu di 1-1, così come nella gara di ritorno. Oggi la gara di ritorno dell’annata 2022-2023; l’andata è terminata, per la terza volta consecutiva, 1-1 con il gol di Mancuso per i lombardi e la super giocata, quasi a tempo scaduto, di Gaston Pereiro. (Agg Marco Genduso)

CAGLIARI COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cagliari Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cagliari Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

EFFETTO RANIERI!

Cagliari Como, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso la Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie B. Sfida particolarmente attesa in casa sarda perché segnerà il gran ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina rossoblu: tra il 1988 e il 1991 il tecnico romano ha vissuto 3 stagioni indimenticabili in Sardegna, partite in Serie C/1 e terminate con la promozione in Serie A. Dopo l’esonero di Liverani il Cagliari è comunque già tornato alla vittoria, in casa contro il Cosenza il giorno di Santo Stefano.

Ranieri è chiamato a guidare la rincorsa del Cagliari verso la zona play off, sfidando un Como lontano solo 3 lunghezze in classifica rispetto ai sardi e appena uscito dalla zona play out dopo le 2 vittorie consecutive con le quali si è chiuso il 2022 dei lariani, contro la Ternana in trasferta e contro il Cittadella in casa. Il 6 dicembre 2015 è terminato 1-1 l’ultimo precedente di campionato disputato in Sardegna, ultima vittoria del Cagliari in casa contro il Como il 3-2 del 3 aprile 2004, i lariani non vincono in casa dei sardi dallo 0-1 del 4 maggio 2002.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI COMO

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Como, match che andrà in scena alla Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Claudio Ranieri schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radunovic; Zappa, Goldaniga, Obert, Barreca; Nandez, Makoumbou, Viola; Falco; Lapadula, Luvumbo. Risponderà il Como allenato da Moreno Longo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Vignali, Odenthal, Binks, Ioannou; Da Riva, Bellemo, Arrigoni; Blanco, Cerri, Mancuso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI COMO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











