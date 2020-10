Diretta/ Cagliari Cremonese (Coppa Italia) streaming video tv: esame grigiorosso

DIRETTA CAGLIARI CREMONESE: DI FRANCESCO NON VUOLE PASSI FALSI!

Cagliari Cremonese, diretta dal signor Giua di Olbia, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Sfida interessante tra i sardi che sembrano aver preso una buona onda, l’ultimo 4-2 al Crotone ha messo in luce una squadra sbarazzina e sfrontata come vuole il tecnico Eusebio Di Francesco, magari un po’ in difficoltà dal punto di vista difensivo ma capace di creare una grande quantità di occasioni da gol. L’esame grigiorosso in Coppa Italia sarà dunque particolarmente interessante, la Cremonese è stata costretta a rinviare l’ultimo impegno in campionato a Brescia, ma in campionato è partita con tre pareggi e una sconfitta in quattro incontri disputati. Per i grigiorossi dunque la prima vittoria in campionato non è ancora arrivata, mentre in Coppa la qualificazione al terzo turno è stata conquistata con un poker all’Arezzo. Risultato importante ma che non è stato confermato nelle sfide di campionato, ora c’è un Cagliari che ha realizzato 7 gol nelle ultime due partite.

DIRETTA CAGLIARI CREMONESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Cremonese non sarà trasmessa da nessun canale televisivo in chiaro o satellitare, neanche da parte della Rai, che detiene i diritti televisivi della Coppa Italia. Ci sarà comunque la possibilità di seguire aggiornamenti in tempo reale dai profili social dei due club, su piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CREMONESE

Le probabili formazioni di Cagliari Cremonese, sfida che andrà in scena presso la Sardegna Arena di Cagliari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Eusebio Di Francesco con un 4-3-1-2: Vicario; Faragò, Pisacane, Klavan, Tripaldelli; Caligara, Oliva; Ounas, João Pedro, M. Tramoni; Pavoletti. Gli ospiti guidati in panchina da Pierpaolo Bisoli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Volpe; Zortea, Terranova, Ravanelli, Valeri; Valzania, Castagnetti, Pinato; Gaetano; Buonaiuto, Ceravolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Coppa Italia tra Cagliari e Cremonese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.33, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 7.00.



