Diretta/ Cagliari Crotone (Serie A) streaming video tv: quotazioni in rialzo

DIRETTA CAGLIARI CROTONE: SFIDA DI FRANCESCO-STROPPA

Cagliari Crotone, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 12.30 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Lunch match tra due squadre che hanno ricavato indicazioni importanti dall’ultima giornata di campionato. Il Cagliari di Eusebio Di Francesco ha festeggiato finalmente la sua prima vittoria, andando ad espugnare il campo del Torino in un combattutissimo match. Il Crotone ha strappato il suo primo punto dopo la promozione in Serie A nientemeno che al cospetto dei campioni d’Italia della Juventus, fermati sul pari allo stadio Ezio Scida. Quotazioni in rialzo per entrambe le compagini, dunque, che stanno cercando di ovviare a una partenza di campionato a rilento, col Cagliari che aveva ottenuto solo un punto nelle precedenti tre partite disputate ed il Crotone che invece era rimasto proprio a secco, sconfitto da Genoa, Milan e Sassuolo nelle prime tre partite disputate dopo il ritorno della formazione calabrese nella massima serie. Una sfida tra Di Francesco e Stroppa, due allenatori molto simili.

DIRETTA CAGLIARI CROTONE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Crotone sarà trasmessa sul canale DAZN1: lo trovate al numero 209 del decoder di Sky, e dunque l’appuntamento sarà aperto non solo agli abbonati alla piattaforma ma anche ai clienti Sky da almeno tre anni. Ovviamente questa partita sarà fruibile anche attraverso il servizio di diretta streaming video: bisognerà attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CROTONE

Le probabili formazioni di Cagliari Crotone, sfida che andrà in scena presso la Sardegna Arena di Cagliari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Eusebio Di Francesco con un 4-2-3-1: Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Gli ospiti guidati in panchina da Giovanni Stroppa schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Cagliari Crotone secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sardi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,00, mentre poi si sale già a quota 3,55 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,65 volte la posta in palio in caso di successo dei calabresi per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA