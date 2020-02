Diretta Cagliari Empoli Primavera/ Streaming video tv: sardi sempre più sorprendenti

Cagliari Empoli Primavera, che sarà diretta dall’arbitro Paolo Bitonti e si gioca domenica 2 febbraio 2020 alle ore 10.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Con il 3-1 inflitto al Genoa in casa il Cagliari ha consolidato il proprio secondo posto, allungando peraltro su tutte le dirette inseguitrici con la Juventus sconfitte ad Empoli ed Inter e Roma costrette al pareggio rispettivamente contro Pescara e Chievo. Inoltre i sardi hanno rimontato 2 punti anche all’Atalanta capolista, ora a 7 punti di distanza. L’Empoli però si presenta all’appuntamento sull’Isola a sua volta galvanizzato dal 2-0 casalingo alla Juventus nell’ultimo turno di campionato, seconda vittoria consecutiva per i toscani dopo quella sul Chievo. Una striscia positiva che ha portato l’Empoli ad un solo punto di distanza dalla zona play off. All’andata il Cagliari ha espugnato il campo dell’Empoli vincendo 1-2 con le reti di Gagliano e Conti che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Cannavò. 2-0 per l’Empoli nell’ultimo precedente di campionato in casa contro il Cagliari il 16 febbraio 2019, reti di Cvancara e Bertolini.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Empoli Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cagliari Empoli Primavera, domenica 2 febbraio 2020 alle ore 10.00, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. Il Cagliari allenata da Canzi dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Ciocci; Acella, Boccia, Carboni, Aly; Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi; Marigosu; Contini, Mas. L’Empoli guidato in panchina da Buscè sarà chiamato a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Pratelli; Donati, Matteucci, Viti, Adamoli; Belardinelli, Zelenkovs, Lombardi; Sidibe; Merola, Cannavò.



