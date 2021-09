Diretta/ Cagliari Empoli streaming video tv: punti che già scottano (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI EMPOLI: MAZZARRI VUOLE VINCERE IN CASA!

Cagliari Empoli, in diretta mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 20.45 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie A. Punti che già scottano per due squadre che sono state protagoniste di un avvio stagionale un po’ sofferto. E’ andata così per il Cagliari, che dopo un punto in tre partite ha già sostituito il tecnico e l’approccio di Walter Mazzarri alla panchina sarda è stato particolarmente combattivo, con un pareggio 2-2 a Roma contro la Lazio dove il Cagliari aveva sempre perso nei 10 precedenti prima della sfida di domenica scorsa.

DIRETTA/ Lazio Cagliari (risultato finale 2-2): Cataldi salva i biancocelesti

L’Empoli è fermo alla grande impresa della vittoria contro la Juventus, poi sono arrivate solo sconfitte, compresa l’ultima in casa contro la Sampdoria: uno 0-3 che ha messo di nuovo in luce le lacune difensive della squadra di Andreazzoli, che proverà a cambiare passo e ad acquisire maggiore solidità. Il 20 gennaio 2019, nell’ultimo precedente nell’Isola, 2-2 tra Cagliari ed Empoli, con l’ultima vittoria dei sardi, punteggio 3-2. datata 14 maggio 2017. Al campionato di Serie B e al 10 marzo 2002 risale invece l’ultimo successo dei toscano in Sardegna con il punteggio di 1-3.

Diretta/ Empoli Sampdoria (risultato finale 0-3): prova di forza dei blucerchiati!

DIRETTA CAGLIARI EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Empoli sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI EMPOLI

Le probabili formazioni di Cagliari Empoli, match che andrà in scena alla Sardegna Arena di Cagliari. Per il Cagliari, Walter Mazzarri schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. Risponderà l’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Vicario; Stojanovic, Ismajli, S. Romagnoli, Marchizza; Haas, Stulac, Zurkowski; Bajrami; L. Mancuso, Pinamonti.

DIRETTA/ Cagliari Fiorentina Primavera (risultato finale 2-1): vittoria nel recupero!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Sardegna Arena di Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA