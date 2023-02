Diretta/ Cagliari Empoli streaming video tv: a centro classifica (Primavera)

DIRETTA CAGLIARI EMPOLI PRIMAVERA: GRANDE EQUILIBRIO!

Cagliari Empoli, in diretta domenica 26 febbraio 2023 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato Primavera 1. Squadre che si scontrano a centro classifica, 29 punti per l’Empoli, 27 per il Cagliari reduce da 3 sconfitte consecutive contro Torino, Inter e nell’ultima trasferta in casa della Fiorentina. Una discesa che ha costretto per il momento i rossoblu a mettere da parte le velleità di qualificazione ai play off.

Diretta/ Empoli Napoli (risultato finale 0-2): ennesima vittoria per la capolista

Dall’altra parte l’Empoli dopo 6 risultati utili consecutivi che l’hanno allontanato dalla parte bassa della classifica è tornato a perdere nella trasferta in casa della Juventus, con i bianconeri nettamente vittoriosi con un rotondo 3-0. All’andata 1-1 sul campo dei toscani tra Cagliari ed Empoli, l’ultimo precedente giocato in Sardegna tra le due squadre nel campionato Primavera risale al 4 febbraio 2022, vittoria per 2-0 del Cagliari in quell’occasione.

Probabili formazioni Empoli Napoli/ Quote: Luperto vs Di Lorenzo, incrocio fra ex

CAGLIARI EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Empoli Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio in diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Empoli, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Michele Filippi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lolic; Sulis, Vitale, Palomba, Martino Coriano; Carboni, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Kosiqi, Deriu. Risponderà l’Empoli allenato da Antonio Buscé con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fantoni, Guarino, Boli, Renzi, Angori, Marianucci, Seck, Ignacchiti, Fini, Rosa, Bonassi.

Diretta/ Venezia Cagliari (risultato finale 0-0): espulso Hristov!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI EMPOLI PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA