Diretta/ Cagliari Empoli streaming video tv: toscani avanti nei precedenti (Serie A, 30 dicembre 2023)

I testa a testa della diretta Cagliari Empoli pendono dalla parte dei toscani, anche se il computo totale dei gol è molto simile. Infatti gli azzurri hanno siglato 1 rete in più dei sardi, 42 a 41, ma la differenza dei successi è notevole: 9 per i rossoblu contro i 14 per i biancazzurri più sei pari tra cui l’ultimo precedente, 1-1 al Castellani: gol di Pinamonti per i padroni di casa, risposta di Pavoletti nella ripresa.

La vittoria più recente dell’Empoli è del 2021 con le reti di Di Francesco e Stulac, una per tempo che bastarono per piegare il Cagliari. L’ultimo successo dei rossoblu invece è del 2017 in un bellissimo 3-2. Dopo un primo tempo clamoroso dei sardi, che si sono portati addirittura sul 3-0 con Sau e Farias (doppietta), nella ripresa l’Empoli sfiorò l’impresa con i gol di Zajc e Maccarone che però non bastarono per portare la gara dal 3-0 al 3-3. Prima delle due reti empolesi, anche un rigore sbagliato da parte di Pucciarelli che poteva anticipare le operazioni. (aggiornamento di Christian Attanasio)

CAGLIARI EMPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cagliari Empoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. L’unico modo per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Cagliari Empoli sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

SARDI FAVORITI!

Cagliari Empoli, in diretta sabato 30 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso l’Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. In Sardegna punti pesantissimi in chiave salvezza: al momento, infatti, le due squadre sono divise da una sola lunghezza con i sardi avanti e terzultimi della classe. Entrambe le formazioni arrivano da due sconfitte di fila: i ragazzi di Ranieri si presentano dopo gli stop contro Napoli e Verona mentre i toscani arrivano a seguito delle sconfitte contro Torino e Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Empoli match che andrà in scena all’Unipol Domus di Cagliari. Per i padroni di casa certa l’assenza dello squalificato Makoumbou e degli infortunati Rog e Shomurodov mentre in avanti quattro calciatori si contendono due posti: Lapadula, Pavoletti, Oristanio e Luvumbo. In casa toscana, invece, in dubbio la presenza di Bereszynski mentre sono fuori causa Guarino e Pezzella.

CAGLIARI EMPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dei sardi con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dei toscani, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











