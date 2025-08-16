Diretta Cagliari Entella streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

DIRETTA CAGLIARI ENTELLA: SI COMINCIA

Comincia il match tra Cagliari ed Entella valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Obert; Zortea, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Luvumbo, Piccoli. In panchina: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Kılıçsoy, Gaetano, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Vinciguerra, Pintus, Zappa, Borrelli, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

Virtus Entella: Del Frate, Tiritiello, Vilanova, Marconi, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Mezzoni. In panchina: Colombi, Gariti, Palomba, Nichetti, Karić, Castelli, Debenedetti, Russo, Matteazzi, Ndrecka, Ghio, Boccadamo, Bottaro, Portanova. Allenatore: Andrea Chiappella.

DIRETTA CAGLIARI ENTELLA: PARTITA SCONTATA?

Per la diretta Cagliari Entella siamo in campo alle ore 20:45 di sabato 16 agosto 2025, e questa partita è valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026. C’erano due categorie di differenza fino a pochi mesi fa; poi l’Entella ha saputo conquistare la promozione – ritorno – in Serie B vincendo il testa a testa con la Ternana.

Curiosamente, proprio le fere sono state la squadra battuta dai biancazzurri nel primo turno di Coppa Italia: un roboante 4-0 che ha dunque permesso alla formazione ligure di procedere nel torneo, ma desso le cose rischiano di complicarsi non poco perché l’avversaria è appunto in Serie A.

Davide Nicola ha lasciato il Cagliari dopo averlo portato all’ennesima salvezza personale; il suo posto è stato preso da Fabio Pisacane, già calciatore della squadra e vincitore della Coppa Italia Primavera, con gli isolani, nel corso della passata stagione.

Sicuramente una bella sfida anche per lui, che dunque fa il suo esordio ufficiale in questa competizione; siamo curiosi di scoprire come andranno le cose nella diretta Cagliari Entella, intanto possiamo fare qualche analisi sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare qui alla Unipol Domus.

STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA CAGLIARI ENTELLA

Abbiamo una diretta Cagliari Entella che è disponibile su Canale 20 e quindi in chiaro, la diretta streaming video della partita andrà invece su Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ENTELLA

Sappiamo che Pisacane gioca prevalentemente con il 3-5-2 e la sua squadra è abituata a questo modulo, quindi presentiamo la diretta Cagliari Entella dicendo che davanti a Caprile potrebbero giocare Yerry Mina, Obert e Luperto mentre ad allargarsi sulle corsie laterali possono essere Zortea da a una parte e Zappa o Di Pardo dall’altra, questo ovviamente senza contare il possibile turnover che può interessare anche gli altri reparti. In mezzo curiosità per il ritorno di Rog, che potrebbe fare anche il regista; in questo modo sia Folorunsho che Deiola sarebbero titolari, davanti sono arrivati Kiliçsoy e Sebastiano Esposito.

Per quanto riguarda l’Entella di Andrea Chiappella, potrebbe essere una conferma del 3-5-2 che ha schiantato la Ternana: Marconi, Tiritiello e Parodi davanti al portiere Colombi, centrocampo con Franzoni e Benali che possono supportare Karic avendo collaborazione dalle corsie laterali con Boccadamo che parte dalla destra e Di Mario che invece prende le mosse dall’altro versante. A formare il tandem offensivo sarebbero a questo punto Guiu e Flavio Russo, ma Fumagalli è andato in gol la scorsa settimana e quindi potrebbe candidarsi ad una maglia.