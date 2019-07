Diretta Cagliari Feralpisalò/ Risultato live: bel test in amichevole

Cagliari Feralpisalò va in scena alle ore 17:30 di domenica 21 luglio: prosegue la preparazione estiva della squadra isolana, che deve riscattare un brutto finale di stagione che si è comunque archiviata con la salvezza. L’obiettivo dei rossoblu è quello di fare più punti e provare a scalare la classifica, potendo contare sull’anno di esperienza dell’allenatore Rolando Maran ma anche di parte di un gruppo che ha sicuramente mostrato di avere ottima qualità. L’avversaria di oggi è quella Feralpisalò che da tempo sta “studiando” per preparare il colpo della promozione in Serie B, e che sta affrontando un’estate tosta: in precedenza infatti i Leoni del Garda hanno giocato contro il Napoli. Staremo allora a vedere come andranno le cose in questa amichevole, sicuramente molto interessante a prescindere dal risultato; nel frattempo possiamo valutare in che modo Maran intenderà mandare in campo i suoi giocatori all’inizio della sfida, sapendo che poi arriveranno tanti cambi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà disponibile la diretta tv di Cagliari Feralpisalò: per assistere a questa partita amichevole non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare i profili ufficiali che la società isolana mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FERALPISALO’

Per Cagliari Feralpisalò possiamo pensare che Maran schieri il consueto 4-3-1-2 con Vicario tra i pali, due difensori centrali in Ceppitelli e Walukiewicz e i terzini che potrebbero essere Mattiello e Pajac, con Pisacane che come sappiamo può fare entrambi i ruoli. A centrocampo poi dovrebbe esserci la regia di Bradaric, che per il secondo anno consecutivo si giocherà il posto di playmaker con Cigarini che glielo aveva soffiato nella seconda parte del campionato scorso; Colombatto e Lucas Castro possono agire sulle mezzali almeno nel primo tempo, poi eventualmente si potranno vedere Oliva e Deiola senza dimenticarsi di tanti giocatori come Ionita e Faragò che avranno posto nel Cagliari 2019-2020 – a meno che la società non decida diversamente. Pavoletti e Farias possono essere la coppia di attaccanti, ma il brasiliano potrebbe anche scalare sulla trequarti lasciando a Giannetti il posto al fianco della prima punta.



