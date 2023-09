DIRETTA/ Cagliari Fiorentina Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (23 settembre 2023)

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta che vedrà di fronte Cagliari Fiorentina Primavera. Le due formazioni si sono già affrontate ben 10 volte dal 2016 ad oggi. La parola d’ordine in questo match è equilibrio: quattro vittorie per i viola, altrettante per i sardi e ben due risultati di pareggio. Da segnalare le sfide del 2020 e del 2021, terminate rispettivamente con risultati di 6-0 e 5-1. Nella sfida terminata con il risultato di 6-0, ad andare a segno una conoscenza dell’attuale campionato di serie B: Alessandro Bianco, in forza alla Reggiana.

La partita dell’anno successivo, ha visto ancora una volta andare a segno il centrocampista Bianco ma nel Cagliari si è iscritto al tabellino l’attuale calciatore della prima squadra Zito Luvumbo. L’ultima sfida in ordine temporale tra queste due formazioni è quella giocata nel febbraio di quest’anno con la vittoria da parte dei viola grazie alla rete al minuto 61 firmata da Toci. Da segnalare come fosse titolare il gioiello della Fiorentina Micheal Kayode, per lui quest’anno 170 minuti con la formazione viola tra campionato e Conference League. (Marco Genduso)

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Fiorentina Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Cagliari Fiorentina Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Cagliari Fiorentina, in diretta sabato 23 settembre 2023 alle ore 15.00 presso lo Stadietto Giulini di Assemini sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Sardi ancora a caccia della prima vittoria in campionato dopo due sconfitte in trasferta e un pareggio in casa contro l’Inter. Particolarmente pesante per il Cagliari l’ultimo ko con un poker incassato in casa dell’Atalanta, con la difesa ancora da rivedere per mister Pisacane.

È reduce da una sconfitta anche la Fiorentina di Daniele Galloppa, costretta a incassare un tris in casa dell’Inter alla terza giornata. Identico cammino finora per i Viola rispetto ai sardi, con un solo punto conquistato nel caso della formazione toscana nel match interno contro il Genoa. Il 19 febbraio scorso la Fiorentina ha vinto di misura, col punteggio di 1-0, l’ultimo precedente casalingo contro il Cagliari nel campionato Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Fiorentina Primavera, match che andrà in scena allo Stadietto Giulini di Assemini. Per il Cagliari, Fabio Pisacane schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngan, Di Biase, Anghelè, Vacca. Risponderà la Fiorentina allenata da Daniele Galloppa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vannucchi, Vigiani, Biagetti, Baroncelli, Scuderi, Fortini, Falconi, Vitolo, Denes, Sene, Rubino.

CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











