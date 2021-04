Diretta Cagliari Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: sfida incerta

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO!

Cagliari Fiorentina Primavera, in diretta alle ore 12.30 di oggi, domenica 18 aprile 2021, sarà la partita proposta all’ora di pranzo nel programma della diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Cosa ci potrebbe proporre dunque la diretta di Cagliari Fiorentina Primavera? Innanzitutto ricordiamo che nella scorsa giornata i rossoblù sardi avevano perso per 1-0 sul campo del Sassuolo, mentre i giovani viola arrivano dall’ottimo pareggio che la Fiorentina ha colto settimana scorsa sul campo della Roma per 1-1.

Questo potrebbe far pendere la bilancia dalla parte degli ospiti, ma va detto che in verità le differenze in classifica sono minime, perché il Cagliari Primavera ha 21 punti e la Fiorentina si trova invece tre lunghezze più avanti, a quota 24. Le premesse dunque potrebbero essere di una partita incerta e che potrebbe aiutarci a capire quale sarà il destino delle due formazioni in campionato: quali saranno dunque i verdetti di Cagliari Fiorentina Primavera?

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Fiorentina Primavera sarà garantita da Sportitalia, che è la casa del Campionato Primavera 1, sul proprio canale SI Solocalcio in chiaro per tutti, oppure sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile tramite il sito Internet www.sportitalia.com oppure l’app di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Cagliari Fiorentina Primavera. Per i padroni di casa si potrebbe disegnare un modulo 4-2-3-1, con questi interpreti in linea di massima: Ciocci in porta; la difesa a quattro composta da Zallu, Boccia, Cusumano e Michelotti; in mediana ecco invece la coppia Conti-Kourfalidis ed infine nel reparto offensivo Kouda, Delpupo e Desogus da destra a sinistra sulla trequarti, a supporto del centravanti Contini.

La replica della Fiorentina Primavera potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 3-5-2: Brancolini tra i pali e davanti a lui la retroguardia con Fiorini, Chiti e Frison; folto centrocampo a cinque con Milani, Bianco, Neri, Corradini e Pierozzi da destra a sinistra; infine Munteanu e Spalluto che dovrebbero giocare in coppia nell’attacco viola.



