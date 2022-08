Diretta Cagliari Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: terza gioia per la Viola?

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA: LA VIOLA VOLA!

Cagliari Fiorentina Primavera viene diretta dal signor Davide Gandino: appuntamento alle ore 11:00 di martedì 30 agosto, per la 3^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Partita intrigante: il Cagliari, rivelazione delle ultime stagioni, ha dovuto fare i conti con il ricambio generazionale e i suoi gioielli che sono passati in prima squadra, l’avvio di questo campionato è stato negativo ma se non altro il pareggio contro l’Inter, campione d’Italia in carica, può essere visto come il tentativo di rilanciare le proprie ambizioni.

La Fiorentina invece sta volando: dominante in Coppa Italia, vuole ora tornare a fare la voce grossa anche in campionato e le prime due giornate ci hanno consegnato una Viola a punteggio pieno, con la vittoria 1-0 sull’Empoli come ultimo risultato maturato. Sarà allora interessante scoprire quello che succederà tra poche ore nella diretta di Cagliari Fiorentina Primavera; mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Fiorentina Primavera sarà trasmessa su SoloCalcio: il canale inaugurato lo scorso anno fa parte del pacchetto di Sportitalia, e lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match della 3^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA

La diretta Cagliari Fiorentina Primavera sarà affrontata da Michele Filippi con il 4-3-3: davanti al portiere Lolic ci saranno Vitale e Pintus come centrali di una difesa completata dai terzini Sulis e Martino Coriano, poi un centrocampo nel quale il regista basso dovrebbe essere Michele Carboni, supportato dalle due mezzali Caddeo e Nicolò Cavuoti. Nel tridente cercano spazio i centravanti Ismael Konate e Kosiqi: qui però Yanken è in rampa di lancio avendo segnato tre giorni fa, sugli esterni Belloni e Pulina insidiano Masala e Deriu.

La Fiorentina di Alberto Aquilani si dispone con un modulo speculare a quello avversario: Martinelli è il portiere, Krastev e Lucchesi i centrali difensivi, Kayode e Favasuli i giocatori adibiti a spingere sulle fasce avendo davanti a loro, come riferimenti, gli esterni del reparto offensivo che ancora una volta dovrebbero essere Capasso e Distefano. La prima punta dovrebbe essere Toci, ma occhio a Lorenzo Gori per naturale turnover; poi centrocampo con Amatucci a dettare ritmi e trame del gioco, Vitolo e Falconi sono i favoriti per operare come interni.

