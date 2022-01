Diretta Cagliari Fiorentina/ Streaming video tv: Walter Mazzarri ospita Italiano

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA: GLI ALLENATORI

Nella diretta di Cagliari Fiorentina si troveranno di fronte Walter Mazzarri e Vincenzo Italiano. L’allenatore dei sardi è uno con grandissima esperienza che però da alcuni anni sta facendo fatica a trovare continuità. Lo ricordiamo per la salvezza record con la Reggina, partito da una penalizzazione molto importante, fino a quando ha dato al Napoli la forza per emergere dopo anni difficili e permettendogli anche di vincere partite storiche. Mazzarri ama giocare con il 3-5-2 ed è uno che nonostante sia tacciato come difensivista fa attaccare molto le sue squadre, cercando sempre e comunque di allargare il gioco sulle corsie esterne.

Vincenzo Italiano invece è il nuovo che avanza, uno che sta dimostrando di potersela giocare anche per la panchina di una big. Dopo la storica promozione in Serie A dello Spezia due anni fa e una stagione in massima categoria molto interessante si è guadagnato la panchina della Fiorentina e non sta sprecando la sua occasione. Le sue squadre amano fare pressing alto e di solito schiera al centro una punta di riferimento, qui Dusan Vlahovic, con diversi calciatori veloci che gli ruotano attorno. Chi vincerà oggi? (Matteo Fantozzi)

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Cagliari Fiorentina di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vedere la diretta Cagliari Fiorentina anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

CAGLIARI FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Dal 1964 a oggi la diretta di Cagliari Fiorentina si è giocata per 81 volte col bilancio in favore dei viola in grado di vincere 34 volte rispetto alle 23 dei loro avversari. Le due squadre erano poi riuscite a trovare la via del pari in 24 occasioni. I sardi hanno segnato 79 volte mentre i toscani in 106 occasioni. Nella scorsa stagione il match della Sardegna Arena terminò a reti inviolate. Tornando indietro al 10 novembre 2019 la gara invece terminò col risultato finale di 5-2. I padroni di casa erano avanti di tre reti già nel primo tempo grazie ai gol di Rog, Pisacane e Simeone. Nella ripresa segnavano anche Joao Pedro e Nainggolan.

Nel finale Dusan Vlahovic con una doppietta rendeva solo meno amaro per i suoi il ko. L’ultimo successo della viola invece ci porta al 22 dicembre del 2017. La squadra ospite si impose col risultato di 0-1 grazie a un gol di Babacar a 8 minuti dalla fine dopo un match piuttosto equilibrato. I padroni di casa rimasero in inferiorità numerica a causa del rosso diretto a Joao Pedro. (Matteo Fantozzi)

CAGLIARI FIORENTINA: MAZZARRI RICEVE ITALIANO

Cagliari Fiorentina, in diretta domenica 23 gennaio alle ore 12:30, dall’Unipol Domus di Cagliari, è il lunch match della ventitreesima giornata del campionato di Serie A. I sardi sono reduci dalla sconfitta di misura subita allo stadio Olimpico contro la Roma, con il risultato di 1-0. Nonostante una buona partita, la squadra di Walter Mazzarri, si è dovuta arrendere al gol messo a segno da Sergio Oliveira. Prima della battuta d’arresto nella Capitale, il Cagliari ha vinto due partite consecutive, contro Sampdoria e Bologna, tornando prepotentemente in corsa per la salvezza, distante solo due punti.

In casa Fiorentina, l’entusiasmo è alle stelle. La Viola infatti ha conquistato una roboante vittoria casalinga contro il Genoa, con il risultato finale di 6-0. La squadra allenata da Vincenzo Italiano è tornata quindi a vincere nello scorso turno, dopo un periodo di leggera flessione nelle precedenti uscite. I gigliati restano quindi in corsa per una competizione europea, occupando il sesto posto con 35 punti. Nella partita di andata, disputata lo scorso ottobre, a conquistare i tre punti è stata la Fiorentina, la quale si è imposta con un secco 3-0 sul Cagliari.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI FIORENTINA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Cagliari Fiorentina, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. L’allenatore dei sardi, Walter Mazzarri, dovrà rinunciare allo squalificato Leonardo Pavoletti, al suo posto potrebbe esserci Pereiro. Con il modulo 3-5-2, questa la probabile formazione titolare del Cagliari per la gara contro la Fiorentia: Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pereiro.

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dovrebbe rispondere con il consueto 4-3-3. Potrebbe fare il suo esordio da titolare Ikoné, il quale andrebbe a formare il tridente con Vlahovic e Nico Gonzalez. Ecco la probabile formazione titolare della Viola, in vista della trasferta di Cagliari: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Vlahovic, Gonzalez.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Cagliari Fiorentina di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. I sardi non sono favoriti, infatti il successo del Cagliari, abbinato al segno 1, ha una quota di 4.50. Un eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, è proposto a 3.90. I favori dei pronostici sono dalla parte della Fiorentina, con il segno 2 quotato 1.75.



