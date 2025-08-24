Diretta Cagliari Fiorentina, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Unipol Domus per la prima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Cagliari Fiorentina, ma prima di commentare in vostra compagnia questo attesissimo match, facciamo un passo verso la storia per capire chi potrebbe essere la favorita sotto questo punto di vista. Numeri alla mano è facile dire Fiorentina, ma non solo per il tasso tecnico ma anche perché nelle ultime dieci partite contro il Cagliari non ha mai perso, ha vinto 7 volte pareggiandone 2 e questo ci porta anche ad analizzare come da tre anni a questa parte, i sardi non siano mai andati oltre il pareggio nella prima partita di campionato.

Un dato molto importante anche per capire come si evolverà questa sfida alla fine dei minuti regolamentari. Questo ci porta anche a invitarvi a rimanere su questa pagina, il fischio iniziale è ormai vicino e quindi tra pochi istanti inizierà il commento live della diretta di Cagliari Fiorentina. CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Yerry Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho, Deiola; S. Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, L. Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Ndour; Kean. Allenatore: Stefano Pioli (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il solo metodo per poter seguire coi propri occhi la diretta Cagliari Fiorentina è quello di essere abbonati a DAZN. Questa piattaforma trasmetterà l’incontro di calcio in maniera esclusiva ed a pagamento in streaming per tutti i suoi iscritti. Si potrà vedere la sfida pure sul proprio televisore se si tratta di una smart tv compatibile con l’applicazione.

CAGLIARI FIORENTINA, PRIMO INCONTRO FRA I DUE TECNICI

Domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:30 prosegue la prima giornata di campionato con la diretta Cagliari Fiorentina. Presso la Unipol Domus i sardi avranno modo di ripartire pure in Serie A dopo aver già affrontato un primo turno in Coppa Italia, dove hanno sconfitto ai calci di rigore la Virtus Entella nei trentaduesimi di finale per sfidare a settembre il Frosinone.

Si tratta dell’esordio quindi per mister Fabio Pisacane, che ha calcato a lungo questo tipo di palcoscenici durante la sua carriera prima di svolgere il ruolo di collaboratore tecnico e poi quello di allenatore della formazione Primavera. Un debutto per Pisacane che affronterà per la prima volta mister Stefano Pioli, rientrato in Italia quest’estate.

L’ex milanista ha lasciato l’Al-Nassr da cui aveva già tentato di dimettersi visti i risultati ottenuti nella Champions League asiatica con la compagine in cui gioca Cristiano Ronaldo. Il parmigiano vuole ripartire alla grande in un torneo che conosce bene con un club in cui ha militato da calciatore e che ha anche già guidato proprio prima di andare a vincere lo Scudetto coi rossoneri.

Sia per il Cagliari che per la Fiorentina il calciomercato potrebbe comunque ancora portare qualcosa al fine di rafforzare i rispettivi organici. Intanto però i sardi punteranno immediatamente su nuovi acquisti come Folorunsho e Sebastiano Esposito. Nemmeno i viola rinunceranno ai colpi di mercato e potremo dunque rivedere in Serie A anche Edin Dzeko.

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Cagliari Fiorentina andiamo a vedere come farà partire i suoi dall’inizio l’esordiente mister Fabio Pisacane. I sardi dovrebbero appunto schierarsi utilizzando il 3-5-2 con Caprile, Zappa, Mina e Luperto, Zortea, Adopo, Prati, Folorunsho e Idrissi, Piccoli e Sebastiano Esposito. Il rientrante Stefano Pioli dovrebbe invece impiegare il modulo 3-4-1-2 e scegliere per il suo nuovo primo undici iniziale italiano De Gea, Comuzzo, Pablo Marì e Ranieri, Dodò, il neoarrivato Sohm, Fagioli e Gosens, Gudmundsson alle spalle di Kean e Dzeko, altro attaccante ex Inter come il collega sul fronte opposto.

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA, LE QUOTE

Le quote relative al possibile esito finale della diretta Cagliari Fiorentina ci suggeriscono che i viola potrebbero avere qualche chance in più di far loro la posta in palio rispetto ai rossoblu. Secondo per esempio un’agenzia di scommese del calibro di Snai, il segno 2 equivalente al successo degli ospiti di mister Pioli non andrebbe pagato oltre il 2.35. Il fattore campo dovrebbe essere poco utile ai padroni di casa se si pensa che la loro vittoria, indicata dall’1, è quotata a 3.10 ed il pareggio è infine un’eventualità da non scartare considerando che l’x è posto a 3.15.