Presentazione della diretta Cagliari Frosinone, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

Diretta Cagliari Frosinone, gialloblù vogliono vincere da sfavoriti

Dopo il weekend dedicato ai campionati torna in campo la Coppa Italia con il secondo turno, nonché i sedicesimi di finale, che vedrà scontrarsi diverse squadre di Serie A e anche qualcuna di Serie B, una di queste giocherà nella diretta Cagliari Frosinone dell’Unipol Domus dove i rossoblù sono i favoriti e cercheranno di ottenere la terza vittoria consecutiva dopo la vittoria 1-2 in casa del Lecce e raggiungere così gli ottavi di finale.

Per i gialloblù invece è l’occasione per mettersi alla prova con una squadra di Serie A che è partita in maniera convincente e di provare a mettergli i bastoni tra le ruote e guadagnarsi un prestigioso passaggio del turno che proseguirebbe il buon momento senza sconfitte che dura da quattro partite, l’ultima un pareggio 2-2 contro il Sudtirol.

Diretta Cagliari Frosinone, dove vedere la partita in diretta streaming video

La diretta Cagliari Frosinone inizierà alle 17.00 ed essendo una partite della nostra coppa nazionale sarà trasmessa dalle reti Mediaset che hanno i diritti su tutta la competizione, la sfida sarà quindi messa in onda in chiaro e potrà quindi essere vista da tutti, tifosi e appassionati, che dovranno sintonizzarsi su Mediaset 20, canale 20 del digitale terrestre, o in streaming su Mediaset Infinity.

Cagliari Frosinone, probabili formazioni

Per la diretta Cagliari Frosinone i due tecnici potrebbero apportare alcuni cambi agli undici scesi in campo nell’ultima giornata anche se l’obiettivo di entrambe le squadre è quello di vincere e ottenere il passaggio del turno, Fabio Pisacane dovrebbe fare un turnover totale così da provare alcuni nuovi innesti e far riposare i titolari, il modulo rimarrà il 3-4-1-2 nel quale giocheranno Ciocci come portiere, Zappa, Zé Pedro e Pintus come difensori, i centrocampisti saranno Di Pardo, Mazzitelli, Adopo e Idrissi, Gaetano sarà il trequartista e come attaccanti Borrelli e Kiliçsoy.

Per Massimiliano Alvini invece i cambi saranno minori per rimanere il più possibile competitivo contro una squadra più forte, nel 4-3-3 di Massimiliano Alvini ci saranno Palmisani in porta, Oyono, Calvani, Monterisi e Marchizza in difesa, Koné, Koutsoupias e Calò a centrocampo e in attacco Ghedjemis, Zili e Kvernadze.

Cagliari Frosinone, quote e pronostico finale

Secondo i bookmakers come Sisal la diretta Cagliari Frosinone dovrebbe avere un risultato abbastanza scontato vista la differenza di forza e di categoria tra le due squadre e nonostante il grosso turnover in arrivo per i sardi, che sono i favoriti, la vittoria rossoblù infatti è la quota più bassa ed è pari a 1.75. il valore più alto è invece affidato alla vittoria gialloblù che è stata fissata a 4.75 mentre il pareggio si posiziona a metà e quindi dato a 3.40, il risultato poi potrebbe anche vedere più di un gol di scarto per i sardi che dopo le prime giornate hanno integrato il nuovo gioco del nuovo tecnico.