DIRETTA/ Cagliari Frosinone video streaming tv: big-match ma con poca storia

DIRETTA CAGLIARI FROSINONE: TESTA A TESTA

Si avvicina sempre più la diretta di Cagliari Frosinone, partita valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B. Andiamo ora a vedere i precedenti tra sardi e laziali. Il bilancio delle gare disputate in Sardegna parla di due sole partite: la prima il 17 agosto 2013 in Coppa Italia dove il Frosinone, dopo i gol di Pinilla e Daniel Ciofani, si è imposto ai tempi supplementari con la rete di Curiale all’ultimo istante.

Il 20 aprile 2009, invece, successo dei rossoblù sardi nel match valevole per il campionato di Serie A: 1-0 decisivo realizzato da Joao Pedro su calcio di rigore. Allargando il giro anche alle sfide disputate in Ciociaria si registrano altre due partite: pareggio 1-1 il 2 dicembre 2018 in Serie A e risultato di parità (2-2) il 27 novembre 2022 con le reti timbrate da Luvumbo, Rohden, Insigne e Lapadula su calcio di rigore. (Giulio Halasz)

CAGLIARI FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cagliari Frosinone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cagliari Frosinone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

RISULTATO INCERTO!

Cagliari Frosinone, in diretta sabato 15 aprile 2023 alle ore 16.15 presso la Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie B. Esame nella tana dei sardi di Claudio Ranieri per la capolista, tornata alla vittoria nell’ultimo match casalingo contro l’Ascoli e ora a +6 sul Genoa secondo e a +10 sul Bari terzo. Al Frosinone serve un ultimo sforzo, nella fattispecie ancora 3 vittorie nelle ultime 6 partite per avere la certezza del ritorno in Serie A a 4 anni dall’ultima partecipazione.

Il Cagliari cercherà invece di migliorare il più possibile il suo piazzamento in campionato per giocarsi le chance di immediato ritorno nella massima serie ai play off. Sardi reduci da un pareggio sul difficile campo del Pisa nel turno di Pasquetta, al momento sesti in classifica a -1 dalla Reggina quinta. All’andata rocambolesco pari (2-2) allo “Stirpe” tra le due squadre, il 20 aprile 2019 il Cagliari ha vinto di misura l’ultimo precedente interno contro il Frosinone, quando entrambe le compagini militavano in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Frosinone match che andrà in scena alla Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Claudio Ranieri schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radunovic; Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi; Makoumbou, Nandez, Lella; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Turati, Sampirisi, Lucioni, Kalaj, Cotali, Rohden, Boloca, Gelli, Moro, Insigne, Bidaoui.

CAGLIARI FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.

