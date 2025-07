Diretta Cagliari Galatasaray streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'amichevole che si gioca mercoledì 23 luglio.

DIRETTA CAGLIARI GALATASARAY: CHE SFIDA DI LUSSO!

Amichevole di lusso la diretta Cagliari Galatasaray, che si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 23 luglio 2025: dopo il test contro l’Ospitaletto, una vittoria per 3-1 sotto il diluvio, gli isolani alzano decisamente la posta e sfidano quella che oggi è la squadra più forte del calcio turco, con grandi ambizioni europee.

Conosciamo molto bene il Galatasaray, anche perché negli ultimi anni ha pescato parecchio dalla nostra Serie A: proprio nelle ultime ore ha finalmente definito l’acquisto di Victor Osimhen, ma sono tanti i nomi dei calciatori passati dall’Italia e poi trasferitisi a giocare con i Leoni di Istanbul.

Dunque per Fabio Pisacane sarà una partita davvero intensa e significativa: certo il risultato non conta, ma sfidare una squadra del genere sarà probante e potrà dirci molto sullo stato dell’arte della squadra sarda.

Noi possiamo solo aspettare che la diretta Cagliari Galatasaray prenda il via, intanto certamente possiamo fare qualche considerazione sulle scelte che verranno operate sul terreno di gioco andando a leggere brevemente le probabili formazioni di questa amichevole di lusso, che non vediamo l’ora cominci.

CAGLIARI GALATASARAY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non avrete la possibilità di seguire la diretta Cagliari Galatasaray in tv, il match comunque sarà garantito in diretta streaming video dal canale YouTube della società isolana.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI GALATASARAY

Pisacane ha iniziato la sua avventura in prima squadra schierando un 3-5-2, dunque anche per la diretta Cagliari Galatasaray mettiamo in campo questo modulo e possiamo ipotizzare qualche modifica rispetto alla vittoria sull’Ospitaletto. In porta andiamo sempre con Caprile, davanti a lui almeno uno tra Zappa, Wieteska e Obert potrebbe lasciare spazio a Di Pardo o Veroli, mentre sulle corsie laterali andiamo con Zortea sulla destra e Idrissi a sinistra, in mezzo al campo può scattare l’ora di Razvan Marin e Rog con Deiola e Adopo a giocarsi l’altra maglia.

Ovviamente queste che stiamo facendo sono delle ipotesi, perché poi l’idea di Pisacane per queste amichevoli rimane comunque quella di ruotare tutti gli uomini e provare nuove soluzioni, che potrebbero anche prevedere un cambio di modulo passando alla difesa a quattro; in attacco comunque la certezza al momento sembra essere Piccoli, che oggi potrebbe giocare in coppia con Borrelli – i due hanno fatto staffetta nella prima amichevole – oppure essere nuovamente affiancato a Luvumbo, con Vinciguerra e Trepy che sono gli altri calciatori offensivi a disposizione nella rosa del Cagliari.