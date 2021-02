Diretta/ Cagliari Genoa (Primavera) streaming video e tv: per il rilancio

DIRETTA CAGLIARI GENOA: PARTITA IN EQUILIBRIO…

Cagliari Genoa, in diretta sabato 13 febbraio 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Sfida tra due squadre chiamate a rilanciarsi, il Cagliari pareggiando sul campo del Torino ha messo in fila il quarto risultato utile consecutivo, mettendosi così nelle condizioni di sperare in un distacco dalla zona play out che aveva assorbito i sardi fino a poche settimane fa. 2 vittorie e 2 pareggi negli ultimi 4 impegni dei rossoblu che ora proveranno a proseguire la striscia contro un Genoa che ha invece interrotto una serie di 2 sconfitte pareggiando in casa contro la Juventus.

I giovani Grifoni si sono trovati due volte in vantaggio con i bianconeri e pur facendosi recuperare hanno lanciati segnali importanti: con 10 gol subiti negli ultimi 3 impegni per il Genoa il problema resta la difesa, da registrare per allontanarsi al più presto dalla zona bollente della classifica.

DIRETTA CAGLIARI GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Genoa Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Cagliari e Genoa Primavera al Centro Sportivo Asseminello. I padroni di casa allenati da Alessandro Agostini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Ciocci; Palomba, Boccia, Cusumano, Michelotti; Kourfadilis, Conti, Cavuoti; Delpupo; Contini, Tramoni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca Chiappino con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Agostino; Gjini, Piccardo, Dumbravanu; Boli, Eyango, Turchet, Cenci, Boci; Della Pietra, Cleonise.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Cagliari Genoa Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.95 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.75 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.55 volte l’importo scommesso.

