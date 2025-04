DIRETTA CAGLIARI GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo per raccontare la diretta Cagliari Genoa Primavera, che potremmo definire una sfida ormai classica nel nostro campionato. Le ultime dieci sfide infatti prendono in considerazione un arco temporale di sei anni; sono cinque le vittorie del Cagliari contro le sole due del Genoa, che però nel febbraio 2021 è riuscito a vincere all’Asseminello con un bel 3-2, gli isolani avevano ribaltato con autorete di Jordan Boli e gol di Gianluca Contini, dopo il timbro di Yayah Kallon, ma nel secondo tempo una doppietta di Michele Besaggio aveva regalato la vittoria esterna al Grifone.

Il Cagliari ha invece vinto le ultime due partite contro l’avversaria di oggi: quella casalinga risale naturalmente allo scorso campionato ed era la penultima giornata della stagione regolare, dunque eravamo già a maggio e il successo era stato sancito da Alessandro Bolzan, a segno nel recupero del primo tempo, e Michele Carboni mentre al 94’ minuto il Genoa era riuscito ad accorciare le distanze grazie a Noham Abdellaoui. Come finirà la partita di questa giornata del campionato 1 stiamo per scoprirlo insieme, infatti è davvero il tempo di metterci comodi e lasciar parlare i protagonisti della diretta Cagliari Genoa Primavera, si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA CAGLIARI GENOA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cagliari Genoa Primavera, vi basterà collegarvi al canale 60 di Sportitalia. Per la diretta streaming invece potrete vederla sull’applicazione o sito di Sportitalia.

SFIDA ROSSOBLU

Ultima chiamata per arrivare ai playoff. La diretta Cagliari Genoa Primavera verrà disputata sabato 19 aprile 2025 alle ore 13:00 ed è valevole per la 34esima giornata di campionato. Una sfida tutta rossoblu con soli due punti di differenza. Il Cagliari è galvanizzata dalla finale di Coppa Italia di categoria contro il Milan per 3-0, riuscendo a vincere anche la successiva partita in campionato contro la Juventus grazie alle reti di Blade e Bolzan su rigore nel secondo tempo.

Il Genoa ha rialzato la china dopo le tre sconfitte consecutive contro Atalanta, Juventus e Verona. Dopo questi ko, il Grifone ha spiccato il volo vincendo sia in casa del Lecce per 2-0 sia l’attesissimo derby contro la Sampdoria.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI GENOA PRIMAVERA

Il Cagliari Primavera giocherà con il modulo 3-5-2 con Auseklis in porta, protetto da Cogoni, Franke e Pintus. Agiranno da esterni Grandi e Langella, in mediana Marcolini, Sule e Liteta mentre in attacco la coppia Trepy e Achour.

Il Genoa replicherà con l’assetto tattico 4-4-2: in porta Lysionok, difeso dal quartetto Ahanor, Barbini, Ferroni e Meconi. Larghi Carbone e Papastylianou menino Fazio-Arboscello a centrocampo e il tandem offensivo Ghirardello-Dorgu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI GENOA PRIMAVERA

Il Cagliari Primavera è la squadra favorita a 2.25 contro il 2 fisso per il Genoa a 3.15 e il pareggio a 3.50. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.76 e 1.87.