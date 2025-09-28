Diretta Cagliari Genoa Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita (oggi domenica 28 settembre 2025)

DIRETTA CAGLIARI GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Molto intrigante è la storia recente che ci porta verso la diretta Cagliari Genoa Primavera, infatti dalla stagione 2019-2020 in poi sono state già giocate ben dieci partite e questo testa a testa ci parla di una supremazia per i sardi nella sfida tutta rossoblù, in virtù di cinque vittorie per il Cagliari a fronte di due successi per il Genoa, più ovviamente tre pareggi a completare il bilancio. Il dato curioso è che tre vittorie dei sardi (e anche una del Genoa) sono arrivate in trasferta, per cui il fattore campo non sembra incidere così tanto per i verdetti della diretta Cagliari Genoa Primavera.

I riferimenti più recenti sono ovviamente quelli dello scorso campionato Primavera 1, che vide il successo esterno per 1-2 del Cagliari sul campo del Genoa all’andata, sabato 26 ottobre 2024, seguito dal pareggio per 0-0 nell’incontro di ritorno, che fu giocato ovviamente in Sardegna sabato 19 aprile scorso, cioè il giorno prima di Pasqua. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI GENOA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Cagliari Genoa Primavera dovrebbe essere affidata al canale tematico Primavera Tv, che vi fornirà quindi una diretta streaming video della partita.

CAGLIARI GENOA PRIMAVERA: LIGURI IN GRANDE EVIDENZA

Pranzo in compagnia grazie alla diretta Cagliari Genoa Primavera, che si giocherà infatti alle ore 13.00 di oggi, domenica 28 settembre 2025, per la sesta giornata del Campionato Primavera 1, che finora ha esaltato i rossoblù liguri, capolista solitaria dopo le precedenti cinque giornate.

Sono state settimane fantastiche per il Genoa Primavera, che fino a questo momento ha già ottenuto 13 punti in classifica grazie a quattro vittorie e un pareggio e in questo momento ha una striscia aperta di tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali contro una big come la Roma, confermando che in questo momento il Genoa è davvero temibile per chiunque.

Discorso purtroppo diverso per il Cagliari Primavera, che invece di punti in classifica ne può contare appena 3 con una vittoria che è lontana ormai oltre un mese, poi invece per i sardi abbiamo una striscia di tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali con un 3-2 sul campo del Sassuolo che almeno ha indicato segnali di risveglio in attacco.

Contro la capolista tuttavia ci vorrà certamente di più per puntare a un risultato positivo, la diretta Cagliari Genoa Primavera invece vedrà i liguri a caccia del poker di vittorie consecutive per rendere sempre più concrete le ambizioni di alta classifica, per il momento del tutto meritata.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI GENOA PRIMAVERA

Francesco Pisano dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 per i sardi nelle probabili formazioni della diretta Cagliari Genoa Primavera. Marini, Franke e Doppio dovrebbero essere i tre difensori davanti al portiere Kehayov, con Roguski e Grandu esterni ai fianchi dei tre mediani Tronci, Liteta e Malfitano, infine in attacco la coppia formata da Mendy e Hamdaoua.

Per il Genoa Primavera di mister Jacopo Sbravati indichiamo invece il 3-4-2-1 con Kumer Celik, Doucouré e Klisys nella difesa a tre davanti a Lysionok. A centrocampo da destra a sinistra Odero, Lafont, Grossi e Albè come possibili titolari del Genoa, che avrebbe poi sulla trequarti offensiva Carbone e Romano ed infine il centravanti Zulevic.