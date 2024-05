Diretta Cagliari Genoa Primavera/ Streaming video tv: chance playoff (oggi 11 maggio 2024)

DIRETTA CAGLIARI GENOA PRIMAVERA: OBIETTIVO PLAYOFF!

Partita con vista playoff, questa potrebbe essere la descrizione più sintetica per la diretta di Cagliari Genoa Primavera che ci farà compagnia alle ore 11.00 di stamattina, sabato 11 maggio 2024. Infatti, uno sguardo alla classifica ci dice subito che si affronteranno la nona e l’ottava, che al penultimo turno sono ancora all’inseguimento di un posto fra le prime sei che si potranno giocare i playoff scudetto, anche se dobbiamo dire che per i padroni di casa sardi si tratta di una possibilità poco più che teorica, dal momento che arrivano alla diretta di Cagliari Genoa Primavera con quattro punti di ritardo dalla sesta.

Il colpaccio di settimana scorsa a Firenze ha comunque tenuto vive le speranze del Cagliari, che però deve superare un Genoa decisamente in forma e che, grazie alle ultime tre vittorie consecutive, si è portato a un solo punto dalla zona playoff, obiettivo quindi decisamente concreto per i rossoblù liguri. Per il Genoa, dopo la vittoria contro la Juventus, un eventuale successo anche in Sardegna potrebbe davvero essere il lasciapassare per i playoff: la posta in palio è quindi molto alta, siamo davvero curiosi di scoprire che cosa potrebbe succedere nella diretta di Cagliari Genoa Primavera…

DIRETTA CAGLIARI GENOA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per chi non si recherà al campo per seguire tutto dal vivo, la diretta tv di Cagliari Genoa Primavera sarà garantita come al solito in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, ormai da anni “casa” del nostro massimo campionato giovanile. Per questo motivo, ecco naturalmente che saranno il sito oppure l’applicazione proprio di Sportitalia a garantire oggi la diretta streaming video di Cagliari Genoa Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI GENOA PRIMAVERA

Adesso è giunto il momento di scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Cagliari Genoa Primavera. Fabio Pisacane potrebbe puntare su un modulo 4-3-1-2 con questi possibili undici titolari: Auseklis in porta; davanti a lui i quattro difensori Arba, Pintus, Catena e Marini; a centrocampo il terzetto che potrebbe essere composto da Balde, Conti e Marcolini; infine il reparto offensivo del Cagliari, con il trequartista Carboni alle spalle dei due attaccanti Achour e Vinciguerra.

La replica di Alessandro Agostini e del suo Genoa Primavera dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-1-2 che potrebbe prevedere i seguenti undici titolari dal primo minuto: Calvani in porta; la retroguardia a tre formata da Alhanor, Abdellaoui e Pittino; a centrocampo il quartetto composto da Sarpa, Arboscello, Parravicini e Meconi da destra a sinistra; ecco poi il trequartista Romano, anello di congiunzione con la coppia d’attacco formata da Bornosuzov ed Ekhator.











