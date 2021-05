Diretta/ Cagliari Genoa (Serie A) streaming video tv: festa salvezza

DIRETTA CAGLIARI GENOA: I SARDI VOGLIONO VINCERE L’ULTIMA IN CASA

Cagliari Genoa, in diretta sabato 22 maggio 2021 alle ore 20.45 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno di Serie A. Sarà sostanzialmente solo una grande festa per la salvezza la sfida tra sardi e liguri. La rimonta del Cagliari è stata insperata, visto che per lunghi tratti, anche dopo l’arrivo di Leonardo Semplici in panchina, la formazione isolana sembrava destinata alla retrocessione. L’incredibile vittoria nel recupero contro il Parma è valsa però come la scossa decisiva e dopo il decisivo scontro diretto contro il Benevento, il Cagliari ha chiuso in crescendo la stagione bloccando anche il Milan domenica scorsa nella corsa Champions.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ I flop da evitare (38^ giornata)

Grandi soddisfazioni anche per il Genoa di Ballardini che ha cambiato completamente passo dal momento dell’arrivo del tecnico romagnolo in panchina. Genoa capace letteralmente di divorare le posizioni che lo separavano dalla salvezza, poi una flessione quando il traguardo era ormai vicinissimo e la vittoria contro lo Spezia che è stata quella decisiva per mettere in cassaforte l’obiettivo: così i rossoblu si sono guadagnati la loro quindicesima stagione consecutiva nel massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Il duello per l'Italia (38^ giornata)

DIRETTA CAGLIARI GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Genoa sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che detiene i diritti di 7 delle 10 partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI GENOA

Le probabili formazioni della sfida tra Cagliari e Genoa alla Sardegna Arena. I padroni di casa allenati da Leonardo Semplici scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Davide Ballardini con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Paleari; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Cassata; Shomurodov, Destro.

PRONOSTICI SERIE A/ Quote 38^ giornata: cosa accadrà alla Sardegna Arena?

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Cagliari e Genoa, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.00 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.40 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.55 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA