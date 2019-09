Diretta Cagliari Genoa/ Streaming video e tv: Grifone per il riscatto (Serie A)

Cagliari Genoa, diretta da Manganiello, si gioca venerdì 20 settembre alle ore 20.45 presso la Sardegna Arena e sarà una sfida valevole come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Sfida importante per le due formazioni per provare a prendere il volo in un momento delicato della stagione. Nonostante gli investimenti sul calciomercato, complici anche i pesanti infortuni di Cragno e Pavoletti, il Cagliari ha iniziato la sua stagione con due ko. A Parma però i sardi domenica scorsa si sono riscattati con un brillante 1-3 che ha restituito entusiasmo a un ambiente preoccupato. Percorso inverso per il Genoa, brillante prima della sosta con il 3-3 imposto alla Roma all’Olimpico ed il 2-1 alla Fiorentina all’esordio in casa. Domenica nel lunch match a Marassi è arrivata la prima sconfitta per i Grifoni maturata in maniera beffarda, con un gol di Zapata dopo che Criscito su rigore aveva realizzato l’1-1 già nei minuti di recupero.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Genoa, venerdì 20 settembre 2019 alle ore 20.45, si potrà seguire in diretta tv esclusiva solo con un abbonamento Sky, che trasmetterà la partita sul canale numero 202 del satellite, Sky Sport Serie A. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI GENOA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Cagliari Genoa, venerdì 20 settembre 2019 alle ore 20.45 presso la Sardegna Arena di Cagliari, valevole come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. 4-3-1-2 per il Cagliari allenato da Rolando Maran, in campo con: Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Luca Pellegrini; Rog, Nandez, Nainggolan; Castro; Joao Pedro, Simeone. Risponderà il Genoa allenato da Aurelio Andreazzoli con un 3-5-2: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Schone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala l’Arezzo come favorito per la conquista dei tre punti contro la Juventus U23. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.30, pareggio quotato 3.30 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 3.10. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 1.85 per l’over 2.5 e di 1.95 per l’under 2.5.





© RIPRODUZIONE RISERVATA