DIRETTA CAGLIARI GENOA (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA

Avvio deciso alla Unipol Domus in questa diretta, con il Cagliari che trova il vantaggio dopo pochi minuti contro il Genoa. La squadra di Ranieri approccia con personalità e sblocca il risultato grazie a una giocata di qualità. Piccoli, abile a leggere lo sviluppo dell’azione, pesca con un passaggio filtrante Nicolas Viola al limite dell’area. Il centrocampista controlla con eleganza e con un destro preciso trafigge il portiere, infilando il pallone nell’angolino basso di destra per l’1-0.

Il gol galvanizza i padroni di casa, che continuano a spingere con aggressività, pressando alto e impedendo al Genoa di costruire con fluidità. Gli ospiti provano a reagire affidandosi alla velocità, ma la difesa sarda si mostra attenta e compatta. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CAGLIARI GENOA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo pronti a dare il via alla diretta Cagliari Genoa: focus quasi inevitabile su Davide Nicola, che è un ex importante di questa partita perché ha sempre dichiarato di essersi profondamente legato al Grifone nei sei anni che trascorse in Serie B a Marassi (inframmezzati da una stagione a Pescara) in cui realizzò 4 gol in 167 partite, ma va citato anche il Nicola allenatore che nel 2019-2020, stagione particolare perché caratterizzata dalla lunga pausa per il Covid, fu chiamato dal Genoa per sostituire Thiago Motta, che a sua volta aveva preso il posto di Aurelio Andreazzoli ma era durato poco, lasciando la squadra ligure in una situazione molto complicata.

Specializzato in salvezze, il piemontese non si era fatto pregare: con 28 punti in 21 giornate aveva salvato la squadra, tra le vittorie importanti anche quella contro il Cagliari del 9 febbraio, firmata da un gol di Goran Pandev nel finale del primo tempo. Ora con gli isolani saprà fare lo stesso? Scopriamolo insieme: leggiamo le formazioni ufficiali perché ci siamo, la diretta Cagliari Genoa prende il via! CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Makoumbou; Zortea, Viola, Coman; Piccoli. All. Nicola. GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj; Ekhator, Miretti, Cornet; Ekuban. All. Vieira. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Cagliari Genoa, come seguire la partita in streaming video

Per seguire la diretta Cagliari Genoa delle ore 20.45, sarà necessario che i tifosi e gli interessati abbiano sottoscritto un abbonamento ai servizi di Dazn per i piani Standard o Plus, potranno poi sintonizzarsi sui canali Dazn o Dazn1 o in alternativa collegarsi alla piattaforma di streaming di Dazn.

Grifone ospite in Sardegna

La diretta Cagliari Genoa vedrà sfidarsi due squadre che sono alla ricerca di punti per raggiungere in maniera tranquilla la salvezza a fine stagione obiettivo prefissato da inizio anno, i padroni di casa sono in una posizione non facile, per ora non rischiano la retrocessione ma hanno pochi punti di distacco con la zona calda nel fondo classifica, sono al 15° posto con 25 punti e arrivano dalla sconfitta 2-1 con il Bologna.

Gli ospiti invece con il cambio di allenatore hanno ritrovato il ritmo e le prestazione e ora la loro salvezza sembra sempre più vicina, hanno collezionato 31 punti e occupano il 12° posto, si presentano alla partita dopo il pareggio 1-1 con l’Empoli.

Cagliari Genoa, probabili formazioni

Per la diretta Cagliari Genoa dell’Unipol Domus i padroni di casa dovrebbero essere schierati da Davide Nicola con un 4-4-2 con Caprile in porta, Zappa e Obert gli esterni bassi con Luperto e Mina a completare il reparto, Zortea e Augello sulle fasce, Adopo e Makoumbou in mezzo al campo, Piccoli e Coman coppia d’attacco.

Gli ospiti risponderanno con un 3-4-2-1 scelto da Patrick Vieira con Leali tra i pali, Vasquez, De Winter e Sabelli come tre difensori centralim Martin e Zanoli gli esterni con Masini e Frendrup a completare il centrocampo, Pinamonti unica punta supportato da Messias e Miretti

Diretta Cagliari Genoa, quote e pronostico

La diretta Cagliari Genoa è una sfida difficile da pronosticare con due squadre che sulla carta si equivalgono e che sono messe in campo per cercare di subire un gol in meno degli avversari piuttosto che farne uno in più, la squadra ospite è leggermente favorita per via di una posizione migliore di classifica e della forma delle ultime partite in cui è riuscita a portare a casa più punti rispetto ai padroni di casa, ma anche il pareggio potrebbe vedersi con le due squadre che si dividono la posta in gioco per assicurarsi punti in classifica.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, come bet365, invece la vittoria del Cagliari sembra la più probabile con una quota di 2.40, il risultato più difficile è la vittoria del Genoa quotata 3.20 e la quota del pareggio invece di 3.10.