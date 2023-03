Diretta Cagliari Genoa/ Streaming video tv: Ranieri vs Gilardino, che show! (Serie B)

DIRETTA CAGLIARI GENOA: UN BIG MATCH!

Cagliari Genoa, che sarà in diretta dalla Sardegna Arena alle ore 20:30 di mercoledì 1 marzo, è valida per la 27^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023: un big match almeno sulla carta, perché le premesse di inizio stagione sono al momento confermate dal solo Genoa che, grazie al 3-0 sulla Spal, ha avvicinato il primo posto portandosi a -9 e soprattutto confermando quella che al momento sarebbe la promozione diretta, nonostante il punto di penalizzazione. Genoa che dopo l’esonero di Alexander Blessin ha iniziato a correre sul serio con Alberto Gilardino; qualcosa di simile è successa al Cagliari.

Gli isolani dopo 30 anni hanno richiamato Claudio Ranieri, che ha sicuramente cambiato passo rispetto a Fabio Liverani; gli isolani però devono ancora esplodere del tutto, al momento sono comunque in zona playoff ma arrivano dal pareggio senza reti a Venezia, sicuramente un’occasione persa per migliorare la loro situazione. La diretta di Cagliari Genoa comunque si è giocata a lungo in Serie A fino a pochi mesi fa; promette scintille, noi non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose ma per ora facciamo qualche considerazione sulle probabili formazioni.

DIRETTA CAGLIARI GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Genoa sarà trasmessa sulla televisione satellitare: l’appuntamento però sarà disponibile soltanto per gli abbonati al pacchetto Calcio, poiché il canale di riferimento sarà Sky Sport 251. Come sempre i clienti avranno la possibilità di seguire il match di Serie B anche attraverso il servizio di diretta streaming video che, ricordiamo, non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e inserire i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI GENOA

Buone notizie per Ranieri che nella diretta Cagliari Genoa torna a disporre di Lapadula: l’attaccante dunque potrebbe affiancare Pavoletti nel tandem offensivo, con un centrocampo nel quale Deiola insidia Rog per la maglia di centrale con Makoumbou e sulle corsie esterne si candidano Azzi e Barreca per la sinistra (mentre Luvumbo va per la conferma sull’altro versante). In difesa invece Altare potrebbe prendere il posto di Alberto Dossena; Goldaniga sarà confermato, Zappa e Obert (o appunto Azzi e Barreca) per gli esterni con Radunovic in porta.

Gilardino conferma il 4-3-3: per naturale turnover potrebbe e dovrebbe operare qualche cambio, per esempio in difesa Criscito potrebbe prendere il posto di Haps a sinistra con la conferma di Sabelli a destra e della coppia Bani-Dragusin a protezione di Josep Martinez. A centrocampo invece si candida Lipani, che potrebbe agire in cabina di regia con la collaborazione delle due mezzali Strootman (che è un ex della partita) e Sturaro; nel tridente avanzato invece da valutare le condizioni di Massimo Coda e Aramu, nel caso pronti ancora George Puscas e Jagiello.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Cagliari Genoa possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 27^ giornata di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,90 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,10 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 2,55 volte la quota messa sul tavolo.

