DIRETTA CAGLIARI GENOA/ Video streaming tv: ecco la storia recente del match (Serie A, 5 novembre 2023)

DIRETTA CAGLIARI GENOA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Cagliari Genoa sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi presentiamo gli ultimi 5 scontri giocati tra queste due formazioni. Gli ultimi 5 scontri tra Cagliari e Genoa hanno portato ben tre successi alla formazione del Grifone; le ultime due sfide, invece, due pareggi a reti bianche. Genoa che ha ottenuto due successi consecutivi in trasferta con i risultati rispettivamente di 0-1 e 2-3. Ad andare in gol prima l’attaccante uzbeko Shomurodov e poi rimonta incredibile targata Destro e Fares, quest’ultimo con un’importante doppietta.

Per il Cagliari reti firmate da Joao Pedro e Ceppitelli. Nel 2022 successo ancora per il Genoa con il risultato di 1-0 grazie al gol decisivo firmato dal centrocampista Milan Badelj. Le ultime due sfide, giocate nel corso dello scorso campionato di serie B, sono terminate entrambe con due pareggi. In entrambi i casi il risultato di 0-0 che certifica la voglia delle due formazioni di non perdere punti contro la propria avversaria. A distanza di un anno le due formazioni ritornano ad affrontarsi nel campionato di serie A. (Marco Genduso)

CAGLIARI GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Genoa non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

CAGLIARI GENOA: SARDI IN ESTASI

Cagliari Genoa sarà in diretta dallo stadio “Unipol Domus” di Cagliari, alle ore 15:00 di domenica 5 novembre: si gioca per la undicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Sarà un match molto importante in chiave salvezza: i sardi, infatti, dopo la clamorosa rimonta ai danni del Frosinone, cercano il secondo successo di fila in campionato che li porterebbe in linea di galleggiamento. I liguri, invece, a quota undici punti in classifica, non vogliono commettere passi falsi per evitare di essere risucchiati nei bassifondi.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA CAGLIARI GENOA

Cagliari Genoa, sfida in programma allo stadio “Unipol Domus” di Cagliari, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa sarda mister Claudio Ranieri dovrà rinunciare ai lungo-degenti Aresti e Rog oltre a Nandez, uscito malconcio domenica scorsa. Non va meglio a mister Alberto Gilardino, costretto a fare i conti con le indisponibilità di Jagiello, Retegui, Messias e Bani, quest’ultimo squalificato.

CAGLIARI GENOA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Cagliari Genoa possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.25 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2.70 volte l’importo investito con questo bookmaker.

