Diretta Cagliari Hannover streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole degli isolani in Germania.

DIRETTA CAGLIARI HANNOVER: PISACANE ANCORA ALL’OPERA!

Dopo il Galatasaray, la diretta Cagliari Hannover è un’altra amichevole di lusso per gli isolani, che la affrontano alle ore 14:00 di sabato 26 luglio 2025 presso l’Heinz von Heiden Arena, dunque casa della società tedesca. Il Cagliari fa sul serio: dopo il 3-1 all’Ospitaletto, subito test di livello per verificare lo stato dell’arte.

Stiamo parlando di una squadra che è reduce da due bellissime salvezze: c’è stata prima quella romantica di Claudio Ranieri e poi quella di Davide Nicola, che ha scelto di ripartire da una nuova sfida lasciando così la panchina a Fabio Pisacane, che è stato promosso dalla Primavera con la soluzione interna.

L’ex terzino, profondamente legato al Cagliari, con la Under 20 degli isolani ha vinto la Coppa Italia e dunque si è presentato in prima squadra con qualche buona aspettativa; adesso chiaramente sarà il campo a dirci cosa sarà in grado di fare.

La società sta lavorando sul calciomercato per fornirgli la rosa giusta per andare a caccia di un’altra salvezza, intanto lui lavora sul campo alla ricerca della formula migliore e allora la diretta Cagliari Hannover sarà particolarmente intrigante da guardare, intanto noi facciamo qualche ipotesi sulle possibili scelte per la squadra rossoblu.

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA CAGLIARI HANNOVER

Abbiamo solo la diretta streaming video per la partita di oggi, infatti non avremo una diretta Cagliari Hannover che potrà essere seguita sul canale YouTube ufficiale della società isolana.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI HANNOVER

Sicuramente ci sono ancora dei punti oscuri tra le fila dei sardi, che si rispecchiano nella diretta Cagliari Hannover. Per esempio la figura dell’attaccante: ormai Roberto Piccoli ha qualche anno di esperienza ai massimi livelli e non si può più considerare il giovane di belle speranze, andrà capito se il peso offensivo della squadra di Pisacane potrà realmente essere affidato esclusivamente a lui e Zito Luvumbo, due che a dire il vero non hanno mai segnato troppi gol e che dunque necessiterebbero di essere affiancati da un bomber che almeno garantisca di andare in doppia cifra.

Dalla Primavera è stato promosso Alessandro Vinciguerra: ha fatto benissimo agli ordini di Pisacane tra i giovani, adesso è chiamato al salto di qualità e dovrà essere bravo lui a sgomitare per trovare posto. A centrocampo invece si scommette, oltre che su Razvan Marin, sul ritorno di Marko Rog: giocatore che era in rampa di lancio ma che ha subito un grave infortunio che gli ha fatto perdere la continuità, è rientrato al Cagliari dal prestito e gli isolani sperano di rivederlo ai massimi livelli che aveva fatto intuire di poter raggiungere a Napoli, anche se per lui a dire il vero potrebbe anche esserci la strada di un altro addio, questo lo valuterà Pisacane con la società.