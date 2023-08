DIRETTA CAGLIARI INTER/ Video streaming tv: precedenti, nerazzurri in striscia da 4 match (28 agosto 2023)

DIRETTA CAGLIARI INTER: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Cagliari Inter stiamo per vivere una partita che spesso, in epoca recente, ha detto male ai nerazzurri: si può ricordare un incredibile 4-1 isolano a San Siro con tripletta di Albin Ekdal, ma anche l’ultima vittoria che il Cagliari ha raccolto in casa, nel marzo 2019, quando lo allenava Rolando Maran e avevano deciso l’autorete di Ivan Perisic e il gol di Leonardo Pavoletti, con in mezzo il temporaneo pareggio di Lautaro Martinez e, nel finale, un rigore che Samir Handanovic aveva parato a Nicolò Barella, che all’epoca giocava ancora con la squadra rossoblu.

Il Cagliari ha battuto l’Inter per quattro volte nelle ultime 19: in generale certamente sono poche, ma considerati i rapporti di forza sono anche abbastanza, e in più in queste 19 gare vanno contati tre pareggi, che diventano 5 nelle ultime 21. In generale comunque molto meglio i nerazzurri: l’Inter ha anche vinto le ultime quattro partite contro la formazione sarda, l’ultima alla Sardegna Arena si era risolta in un 3-1 nel maggio 2022, penultima giornata di campionato e sconfitta poi rivelatasi determinante per la retrocessione del Cagliari. Vantaggio di Matteo Darmian, raddoppio di Lautaro, Charalampos Lykogiannis aveva accorciato le distanze ma nel finale ancora il Toro aveva definitivamente chiuso i conti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CAGLIARI INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Inter sarà disponibile soltanto su DAZN: questa piattaforma ha nuovamente i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A, quella in questione non è tra le tre del turno mandate in onda dalla televisione satellitare e allora l’appuntamento con il match sarà su Zona DAZN, canale al numero 214 del satellite ma disponibile solo per chi sia abbonato a entrambe le emittenti. Naturalmente la sfida Cagliari Inter potrà essere seguita anche con il tradizionale metodo della diretta streaming video, attivando l’account di DAZN su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

CAGLIARI INTER: PARTITA DA EX PER RANIERI!

Cagliari Inter, partita diretta dall’arbitro Michael Fabbri, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 28 agosto ed è la partita che chiude la seconda giornata della Serie A 2023-2024. Claudio Ranieri, tornato profeta in Sardegna, sfida una squadra cui è comunque rimasto legato nella sua esperienza di allenatore, provando a strapparle almeno un punto: il Cagliari, promosso in Serie A grazie anche all’avvento del testaccino, ha aperto il suo campionato con un pareggio senza reti contro il Torino e dunque va a caccia non solo della prima vittoria, che sarebbe importantissima in chiave salvezza, ma anche del primo gol nel torneo.

L’Inter arriva da una stagione in cui ha vinto ancora Coppa Italia e Supercoppa, aggiungendovi la ciliegina della finale di Champions League: Simone Inzaghi vuole essere innanzitutto competitivo per lo scudetto e l’inizio è stato buono, con una vittoria contro il Monza senza troppi affanni. Aspettiamo adesso che la diretta di Cagliari Inter prenda il via, mancano poche ore e quindi ci possiamo concentrare sulle ipotetiche scelte dei due allenatori sul terreno di gioco della Sardegna Arena, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

Per la diretta Cagliari Inter Ranieri dovrebbe confermare il 3-5-2, modulo speculare a quello di Inzaghi: senza Rog e Lapadula i dubbi riguardano Jankto e Pavoletti, che potrebbero tornare titolari scalzando rispettivamente Sulemana e l’ex Oristanio, con Luvumbo che invece potrebbe giocare nuovamente in attacco. Goldaniga, Dossena e Obert si piazzano davanti a Radunovic; a destra giocherà Zappa, sull’altro versante il ballottaggio è quello tra Azzi e Augello mentre in mezzo chiaramente saranno confermati sia il regista basso Makoumbou che Nahitan Nandez, sceso in Serie B con il Cagliari e ora nuovamente nel massimo campionato.

Per quanto riguarda l’Inter, Inzaghi si affida a De Vrij (senza Acerbi) per la difesa, con Darmian e Alessandro Bastoni e naturalmente Sommer tra i pali; a destra Dumfries ancora preferito a Cuadrado, a sinistra Dimarco senza rivali. Nel testa a testa Mkhitaryan-Frattesi dovrebbe avere la meglio l’armeno, poi il grande ex Barella agirà sul centrodestra con Calhanoglu che ancora una volta sarà impiegato come playmaker, il nuovo ruolo che a dire il vero aveva già coperto nel corso della carriera; davanti, aspettando eventuali novità dal calciomercato, si punta tutto su Lautaro Martinez e Marcus Thuram ma con Arnautovic che è pronto a dare una mano almeno per uno spezzone.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Cagliari Inter possiamo anche indicare quali siano le quote che l'agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la seconda giornata di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra isolana vi farebbe guadagnare 6,50 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l'ipotesi del pareggio vale 4,75 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione nerazzurra, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 1,45 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











