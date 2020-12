Diretta/ Cagliari Inter (Serie A) streaming video DAZN: Conte vuole voltare pagina

DIRETTA CAGLIARI INTER: DIFRA CI CREDE!

Cagliari Inter, in diretta dalla Sardegna Arena di Cagliari in programma domenica 13 dicembre 2020 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. C’è grande curiosità attorno all’Inter e a quella che potrà essere la reazione dei nerazzurri dopo l’eliminazione dall’Europa, sancita dopo il pari interno contro lo Shakhtar Donetsk di mercoledì scorso. Per l’Inter è stata la terza eliminazione consecutiva ai gironi in Champions League, un passo indietro per le ambizioni del club dopo la finale di Europa League disputata in agosto. In campionato però l’Inter si è presa il secondo posto pur restando a -5 dal Milan primo della classe e dando segnali di continuità che andranno però confermati sul campo del Cagliari. Sardi a metà classifica a quota 12 punti e reduci da due pareggi consecutivi in campionato, 2-2 in casa contro lo Spezia e 1-1 sul campo del Verona. Un buon rendimento anche se i rossoblu non hanno ancora trovato un acuto importante, la squadra di Di Francesco sembra ancora un cantiere aperto nonostante alcune buone individualità.

DIRETTA CAGLIARI INTER IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Inter sarà disponibile in due modalità: gli abbonati Sky da almeno tre anni la potranno seguire in televisione sul canale DAZN1, che è al numero 209 del decoder, poi c’è ovviamente la disponibilità della diretta streaming video fornita dall’applicazione DAZN, che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone o anche su una smart tv, che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

Le probabili formazioni di Cagliari Inter, sfida che andrà in scena presso la Sardegna Arena di Cagliari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Eusebio Di Francesco con un 4-2-3-1: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Gli ospiti guidati in panchina da Antonio Conte schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Cagliari e Inter queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 7.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.36.



