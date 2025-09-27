Presentazione della diretta Cagliari Inter, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Cagliari Inter, sardi cercano il colpo contro la big

A chiudere la giornata degli anticipi della quinta giornata di Serie A sarà la diretta Cagliari Inter che si giocherà all’Unipol Domus e che metterà di fronte due squadre che in maniera inaspettata stanno vivendo un percorso abbastanza simile, i sardi infatti hanno avuto un solo stop in questo inizio di campionato e nonostante l’arrivo di un nuovo allenatore non sembrano aver abbandonato lo spirito e l’unione che ha caratterizzato la salvezza dello scorso anno, il morale è alle stelle poi visto che arrivano da un’incredibile vittoria 1-2 contro il Lecce arrivata in rimonta.

DIRETTA/ Trento Brescia (risultato finale 75-88): Ndour fa la magia! basket 2025, 27 settembre

Per i nerazzurri invece la sfida potrebbe essere più ostica del previsto visto che non possono più sbagliare in questa stagione se vorranno provare a lottare per lo scudetto, dopo le due sconfitte consecutive è arrivata una vittoria 2-1 contro il Sassuolo che però è stata sofferta soprattutto in fase difensiva dove ancora non riescono ad arrivare certezze.

Risultati Serie A, Classifica/ Pareggio tra Juventus e Dea! Diretta gol live score (oggi 27 settembre 2025)

Diretta Cagliari Inter streaming video, dove vedere la partita

La diretta Cagliari Inter in quanto anticipo delle 20.45 potrà essere seguita allo stesso modo sia per i clienti di Sky Sport che per quelli che hanno scelto uno tra i piani Standard e Plus di Dazn, basterà quindi sintonizzarsi su uno tra i canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) o Dazn1 e Dazn2, o collegarsi in streaming su una delle piattaforme Dazn, SkyGo o NowTv.

Cagliari Inter, probabili formazioni

I nerazzurri affronteranno la diretta Cagliari Inter in preparazione alla sfida di Champions League che avranno tre giorni dopo e per questo negli undici titolari scelti da Cristian Chivu potrebbero esserci alcuni cambi che consentiranno ai più utilizzati di riposare in attesa dell’Europa, il 3-5-2 potrebbe quindi essere composto da Martinez in porta, Bisseck, Acerbi e Carlos Augusto come linea di difesa, Luis Henrique e Dimarco sulle fasce con Frattesi, Barella e Sucic in mezzo al campo, e la coppia d’attacco formata da Bonny e Lautaro Martinez.

DIRETTA/ Juventus Atalanta (risultato finale 1-1): la pareggia Cabal! (Serie A, 27 settembre 2025)

Fabio Pisacane invece dopo il turnover in Coppa Italia confermerà la squadra dell’ultima giornata con un 3-5-2 con Caprile in porta, Obert, Luperto e Mina in difesa, Folorunsho, Deiola, Prati, Adopo e Palestra a centrocampo, Esposito e Belotti in attacco.

Diretta Cagliari Inter, quote e pronostico finale

Per chi è interessato alle scommesse diamo un occhio ai valori che Sisal ha scelto per la diretta Cagliari Inter e in particolare per i risultati che la sfida potrebbe vedere dopo il suo triplice fischio, il momento non è ancora dei migliori ma la vittoria dei nerazzurri è considerato l’esito più probabile che quindi viene dato solo a 1.55. Anche dopo le tre vittorie consecutive la vittoria rossoblù non è considerata possibile e questo ha portato a scegliere una quota pari a 5.50, più facile che si verifichi è invece il pareggio che però gli ospiti vorranno evitare a tutti i costi e che per questo è stato fissato a 4.00.