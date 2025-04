DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA, MATCH INTERESSANTE

Sarà un ritorno in Sardegna gioioso per i rossoblu. Infatti la diretta Cagliari Juventus Primavera vedrà i sardi reduci dalla vittoria della Coppa Italia di categoria sfidare i bianconeri, alla ricerca di punti d’oro per l’accesso playoff. Appuntamento domenica 13 aprile alle ore 13:00.

Come detto, il Cagliari arriva dal 3-0 in finale di Coppa Italia Primavera contro il Milan, continuando il buon periodo vissuto in campionato con i pareggi contro Inter e Lecce fino alla vittoria in trasferta con la Sampdoria per 3-0.

La Juventus Primavera invece è uscita dalla Coppa Italia proprio per mano del Cagliari, ma questo non ha interrotto la striscia positiva in campionato, aggiungendo le vittorie contro Genoa, Cremonese e Atalanta a quelle con Torino e Fiorentina.

DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA, IN STREAMING VIDEO E TV

Se siete interessati a vedere la diretta Cagliari Juventus Primavera, dovrete semplicemente collegarvi su Sportitalia, canale 60. Per la diretta streaming invece potrete utilizzare o l’applicazione o il sito web sempre di Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA

Il Cagliari Primavera giocherà con il modulo 4-3-3 e Auseklis in porta. Difesa a quattro composta da Grandu, Pintus, Collu e Sulev. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Liteta, Malfitano e Langella mentre davanti Simonetta, Achour e Trepy.

La Juventus Primavera risponderà con il 4-2-3-1 con Radu tra i pali, protetto da Verde, Boufandar, Martinez e Pagnucco. A centrocampo spazio a Ripani e Crapisto, trio sulla trequarti Ventre-Merola-Biliboc più Vacca centravanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA

Il Cagliari Primavera parte favorito a 2.20 contro il 2 fisso a 2.75 per la Juventus e il pareggio a 3.60. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1,54 e 2,20.