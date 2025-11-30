Diretta Cagliari Juventus Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita (oggi domenica 30 novembre 2025)

DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mancano le mezze misure negli ultimi dieci precedenti che ci accompagnano verso la diretta Cagliari Juventus Primavera: AAA pareggio cercasi, si potrebbe scrivere se fosse un annuncio economico, dal momento che contiamo sei vittorie per il Cagliari e quattro successi per la Juventus. Applausi quindi ai rossoblù sardi, che a livello giovanile si prendono il lusso di condurre il testa a testa con i più blasonati bianconeri, per merito soprattutto di questo anno solare 2025.

Qui infatti il Cagliari Primavera ha vinto per 2-0 la semifinale della Coppa Italia di categoria mercoledì 12 marzo e poi ha concesso il bis vincendo per 2-1 nel match di ritorno dello scorso campionato domenica 13 aprile. Attenzione infine al fattore campo, perché in questi dieci ultimi precedenti della diretta Cagliari Juventus Primavera per ben nove volte ha vinto la squadra che giocava in casa: potenzialmente un altro punto in favore dei sardi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Cagliari Juventus Primavera in tv sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia (numero 60), che fornirà anche la diretta streaming video con sito e app.

CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA: A CACCIA DI CONFERME

Una bella domenica mattina ci attende dalla Sardegna oggi, 30 novembre 2025, perché alle ore 11.00 prenderà il via la diretta Cagliari Juventus Primavera, partita che sarà valida per la tredicesima giornata del Campionato Primavera 1 e che sarà chiamata a dirci molto sul futuro stagionale di rossoblù e bianconeri.

Il Cagliari Primavera arriva dalla preziosa vittoria esterna a Lecce, il secondo successo nelle ultime quattro giornate: la posizione di classifica resta decisamente difficile con appena 10 punti all’attivo, ma dopo una prima parte disastrosa forse per i sardi si vede la luce in fondo al tunnel e sarebbe quindi fondamentale un nuovo risultato positivo.

Attenzione però alla Juventus Primavera: fatte le debite proporzioni anche i bianconeri erano partiti male, ma nelle ultime settimane hanno ottenuto due successi di prestigio, prima contro il Milan e poi contro la Roma, per cui adesso i giovani bianconeri hanno 18 punti in classifica e potrebbero cominciare a pensare ai playoff.

Insomma, potremmo parlare di due squadre a caccia di conferme per provare a guardare ad obiettivi più ambiziosi di quanto farebbero pensare le attuali posizioni di classifica. Chi ci riuscirà e chi invece dovrà tornare a preoccuparsi del presente al termine della diretta Cagliari Juventus Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA

Francesco Pisano nel suo 3-5-2 potrebbe insistere con i protagonisti della vittoria a Lecce anche nelle probabili formazioni per la diretta Cagliari Juventus Primavera. Ecco allora l’ossatura con Kehayov in porta, capitan Cogoni centrale difensivo e Sulev perno del centrocampo a cinque, mentre la coppia d’attacco titolare dei rossoblù sardi potrebbe essere formata da Mendy e Trepy.

Anche Simone Padoin dovrebbe puntare su molte conferme nella sua Juventus Primavera. Il modulo in questo caso è il 3-4-2-1, con Rizzo perno della difesa davanti al portiere Huli mentre compiti offensivi saranno affidati ai due trequartisti Merola e Leone e alla prima punta, che oggi dovrebbe essere ancora Biggi.